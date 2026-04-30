板金ロール成形機の世界市場2026年、グローバル市場規模（オープンループ型、クローズドループ型）・分析レポートを発表
2026年4月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「板金ロール成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、板金ロール成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、板金ロール成形機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は572百万ドルと評価され、2031年には750百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.0%であり、建設や製造分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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板金ロール成形機は、複数のローラーを用いて金属板を連続的に加工し、所望の形状に成形する製造装置です。この装置は、一定断面の長尺部材を高効率で生産することができ、パネルや構造部材、屋根材などの製造に適しています。
また、高速生産と材料ロスの低減を両立できるため、コスト効率の高い加工方法として広く利用されています。鋼、アルミニウム、銅など多様な金属に対応可能であり、建設、自動車、製造業などで重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では開ループ制御と閉ループ制御に分かれており、用途別では自動車、建設および建材、エネルギー、物流などに分類されています。
特に建設分野における需要の増加が市場成長を支えています。
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主要企業としては、Gasparini、Bradbury、Dallan、CS-KSPAN、DREISTERN、FAGOR ARRASATE、Formtek (Mestek)、ASC Machine Tools、Qualitech Machinery、Dimecoなどが挙げられます。
さらにEWMenn、Samco Machinery、NISSEI、STAM、Jupiter Rollforming、JIDET、Robor Company、Hennecke、DaHeZhongBang (Xiamen) Intelligent Technology、Hebei FeiXiang、Metform Internationalなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では建設需要や製造業の拡大により市場成長が期待されています。
一方で北米や欧州では高度な製造技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、建設需要の増加、製造効率向上へのニーズ、金属加工技術の進展が挙げられます。一方で、設備投資コストや市場競争の激化が課題となっています。
また、自動化技術の進展や高精度加工への対応が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「板金ロール成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、板金ロール成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、板金ロール成形機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は572百万ドルと評価され、2031年には750百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.0%であり、建設や製造分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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板金ロール成形機は、複数のローラーを用いて金属板を連続的に加工し、所望の形状に成形する製造装置です。この装置は、一定断面の長尺部材を高効率で生産することができ、パネルや構造部材、屋根材などの製造に適しています。
また、高速生産と材料ロスの低減を両立できるため、コスト効率の高い加工方法として広く利用されています。鋼、アルミニウム、銅など多様な金属に対応可能であり、建設、自動車、製造業などで重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では開ループ制御と閉ループ制御に分かれており、用途別では自動車、建設および建材、エネルギー、物流などに分類されています。
特に建設分野における需要の増加が市場成長を支えています。
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主要企業としては、Gasparini、Bradbury、Dallan、CS-KSPAN、DREISTERN、FAGOR ARRASATE、Formtek (Mestek)、ASC Machine Tools、Qualitech Machinery、Dimecoなどが挙げられます。
さらにEWMenn、Samco Machinery、NISSEI、STAM、Jupiter Rollforming、JIDET、Robor Company、Hennecke、DaHeZhongBang (Xiamen) Intelligent Technology、Hebei FeiXiang、Metform Internationalなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では建設需要や製造業の拡大により市場成長が期待されています。
一方で北米や欧州では高度な製造技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、建設需要の増加、製造効率向上へのニーズ、金属加工技術の進展が挙げられます。一方で、設備投資コストや市場競争の激化が課題となっています。
また、自動化技術の進展や高精度加工への対応が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。