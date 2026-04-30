推理ホラーアドベンチャー『Hollow INN』、Steam にて配信開始
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Nussygame（代表：小嶺 佑二郎、所在地：大阪府高槻市別所中の町4-1-809）は、新作ゲーム『Hollow INN』を2026年4月29日より Steam（PC）向けに配信開始したことをお知らせいたします。
また、本作の体験版も引き続き配信中です。
『Hollow INN』は、終末世界の宿屋を舞台に、宿泊客に紛れ込んだ“人間ではない客”を見抜いていく推理ホラーアドベンチャーゲームです。
会話、食事、就寝、部屋の違和感など、日々の観察から情報を集め、危険な存在を見抜いて追放していきます。
静かな宿屋運営の中に、じわじわと不安と緊張感が積み重なっていく独特のゲーム体験をお楽しみいただけます。
■ 配信ページ ■
Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/4324060/Hollow_INN/
■ 『Hollow INN』概要 ■
タイトル：Hollow INN
ジャンル：推理ホラーアドベンチャー / 宿屋運営ミステリー
発売日：2026年4月29日
対応プラットフォーム：Steam（PC）
価格：1,000円 (税込)
※ 日本以外の地域での販売価格は各ストアページをご確認ください。
プレイ人数：1人
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字中国語、簡体字中国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語
体験版：配信中
今後の展開：Android/iOS版も後日配信予定
※ Android/iOS版の価格はストアごとに異なる場合があります。配信時に各ストアページをご確認ください。
■ Nussygame 概要 ■
Nussygameは、小嶺佑二郎 個人によるゲーム開発事業です。
所在地：大阪府高槻市別所中の町4-1-809
代表者：小嶺 佑二郎
■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
Nussygame
Web: https://nussygame.com/
E-Mail： info@nussygame.com
配信元企業：Nussygame
Nussygame（代表：小嶺 佑二郎、所在地：大阪府高槻市別所中の町4-1-809）は、新作ゲーム『Hollow INN』を2026年4月29日より Steam（PC）向けに配信開始したことをお知らせいたします。
また、本作の体験版も引き続き配信中です。
『Hollow INN』は、終末世界の宿屋を舞台に、宿泊客に紛れ込んだ“人間ではない客”を見抜いていく推理ホラーアドベンチャーゲームです。
会話、食事、就寝、部屋の違和感など、日々の観察から情報を集め、危険な存在を見抜いて追放していきます。
静かな宿屋運営の中に、じわじわと不安と緊張感が積み重なっていく独特のゲーム体験をお楽しみいただけます。
■ 配信ページ ■
Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/4324060/Hollow_INN/
■ 『Hollow INN』概要 ■
タイトル：Hollow INN
ジャンル：推理ホラーアドベンチャー / 宿屋運営ミステリー
発売日：2026年4月29日
対応プラットフォーム：Steam（PC）
価格：1,000円 (税込)
※ 日本以外の地域での販売価格は各ストアページをご確認ください。
プレイ人数：1人
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字中国語、簡体字中国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語
体験版：配信中
今後の展開：Android/iOS版も後日配信予定
※ Android/iOS版の価格はストアごとに異なる場合があります。配信時に各ストアページをご確認ください。
■ Nussygame 概要 ■
Nussygameは、小嶺佑二郎 個人によるゲーム開発事業です。
所在地：大阪府高槻市別所中の町4-1-809
代表者：小嶺 佑二郎
■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
Nussygame
Web: https://nussygame.com/
E-Mail： info@nussygame.com
配信元企業：Nussygame
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