令和の動物診断占い！その名は「読性術」無料アプリを正式リリース。
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従来よりも大幅にパワーアップし進化！令和版の動物診断が大幅にパワーアップ！ グラフ・数値・図解で本質を読み解き、控えめに言って8割当てます！発幸財グループ合同会社は、生年月日をもとに性格・思考・行動傾向を読み解く無料アプリ「読性術」を2026年4月30日に提供開始しました。「怖いほど当たる」と話題の読性術は、東洋統計学と心理学を融合し、生年月日をもとに個人の性格や思考パターンを分析・可視化する次世代のパーソナル分析手法です。
＜会員登録はこちらから＞
無料アプリ
https://dokuseijutu.jp/users/create?referrer=f675a803-ea93-485a-8e03-2e526fb42c36
従来の“当たるだけの占い”とは一線を画し、「当たる」から「使える」へと進化。
動物キャラクター、統計データ、心理学的要素を組み合わせることで、思考のクセや判断基準、相性などを体系的に理解できる実用的なツールとして開発されました。
本サービスでは、50項目以上の性格データを数値化・可視化し、直感的に把握することが可能です。
これにより、「なぜこの人と合わないのか」「なぜ同じことで悩むのか」といった人間関係の課題を構造的に理解し、改善に繋げることができます。
＜読性術で分かる事＞
1.人生の指針であるオーラ
2.性格の本質、思考、行動基準、表と裏の姿
3. 好きこと、嫌いなこと、親しくなるコツ
4. 仕事、恋愛、結婚、SEXについての詳細
5. 7ベーシックソース
6. 5つの基本欲求
7. パーソナルコンパス
8. マインドスタイル
9. パーソナルディスタンス
10. ソーシャルスタンス
11. 4分類マトリックス
12. 2マインド極性
13. 4分類グラフ
14. 金銭感覚、お金の使い方
15. 老後の過ごし方
発幸財グループ合同会社
https://hatsukouzaigroup.co.jp/
電話番号：03-6823-4612
Email：customer.support@dokuseijutu.jp
配信元企業：発幸財グループ合同会社
従来よりも大幅にパワーアップし進化！令和版の動物診断が大幅にパワーアップ！ グラフ・数値・図解で本質を読み解き、控えめに言って8割当てます！発幸財グループ合同会社は、生年月日をもとに性格・思考・行動傾向を読み解く無料アプリ「読性術」を2026年4月30日に提供開始しました。「怖いほど当たる」と話題の読性術は、東洋統計学と心理学を融合し、生年月日をもとに個人の性格や思考パターンを分析・可視化する次世代のパーソナル分析手法です。
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これにより、「なぜこの人と合わないのか」「なぜ同じことで悩むのか」といった人間関係の課題を構造的に理解し、改善に繋げることができます。
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1.人生の指針であるオーラ
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