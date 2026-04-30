株式会社NBIホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役：金谷 隆行、以下 「NBIホールディングス」)、株式会社PROSPER(本社：東京都港区、代表取締役：立花 陽三、以下 「PROSPER」)は、NBIホールディングス、PROSPER、及びSBI新生銀行グループの昭和リース株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：泰山 信介、以下 「昭和リース」)の3社により2025年12月に設立したREIT組成を目的とする資産運用会社「株式会社ふるさとパートナーズ」に株式会社中国銀行(本社：岡山県岡山市、取締役頭取：加藤 貞則、以下 「中国銀行」)が地方銀行で初めて資本参画することをお知らせします。





株式会社NBIホールディングス 株式会社中国銀行 昭和リース株式会社 株式会社PROSPER





■資本参画の目的

発起人のNBIホールディングスは、ホテル・旅館等への投資を通じて、地方創生を目指す不動産投資運用会社です。NBIホールディングスの地方創生への取り組みと中国銀行の理念が一致したことで、今回の資本参画に至りました。

中国銀行の資本参画は、同行営業エリアに所在する物件を中心とした、ホテル・旅館等へのバリューアップ投資を推進することを目的としています。地域内外の資金を地元観光産業に循環させるこの取り組みは、NBIホールディングスが有する不動産投資のノウハウとこれまで中国銀行が培ってきた不動産ファイナンスの知見を組み合わせることで、地域経済の持続的な発展に貢献するものです。









■資本参画の概要

(1)株式譲渡人 ：NBIホールディングス、PROSPER

(2)株式譲受人 ：中国銀行

(3)株式譲渡対象 ：発行済株式の2.5％

(4)譲渡契約締結日：2026年4月30日

(5)譲渡実行日 ：2026年5月29日(予定)

※今後の展望等にかかる詳細は5月29日に岡山市内で開催予定の記者会見にて発表いたします。





REITスキーム図





■NBIホールディングス 会社概要

会社名 ：株式会社NBIホールディングス

所在地 ：東京都港区西新橋一丁目2番9号 日比谷セントラルビル5階

代表者 ：金谷 隆行

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

登録・許認可：金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

総合不動産投資顧問業 総合-第182号

宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第111678号





(代表者略歴)

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年(株)星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である(株)星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年(株)星野リゾート取締役に就任。

その後、投資会社の(株)リサ・パートナーズ等を経て、2024年9月に(株)NBIホールディングスの代表取締役に就任。これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる。









■PROSPER 会社概要

会社名 ：株式会社PROSPER

所在地 ：東京都港区虎ノ門五丁目9番1号

代表者 ：立花 陽三

資本金 ：2,000万円

事業内容 ：プライベート・エクイティファンドの運営、

その他地域活性化に資する事業

登録・許認可：適格機関投資家等特例業務届出





(代表者略歴)

立花 陽三(たちばな ようぞう)

1971年生まれ。1994年慶應義塾大学総合政策学部卒業。

1994年にソロモンブラザース証券へ入社後、ゴールドマン・サックス(債券営業部、戦略投資部 マネージング・ディレクター)、メリルリンチ日本証券(常務執行役員)の外資系証券会社を経て、2012年に楽天野球団の社長に就任。ヴィッセル神戸社長、台湾プロ野球チーム楽天モンキーズ会長も兼任。2021年12月に球団社長を退任後も、地域を元気にする取り組みを続けたいと、2022年にPROSPERを創業。同年に廻鮮寿司 塩釜港の運営会社社長、2025年には公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事に就任するなど、地域活性化に繋がるチャレンジを継続。









■昭和リース 会社概要

会社名 ：昭和リース株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

代表者 ：泰山 信介

資本金 ：293.6億円

事業内容：総合リース業、情報関連機器、産業・工作機械、建設機械、

医療機器、商業設備、航空機などのリース、割賦販売ならびに

各種ファイナンス業務、生命保険の募集に関する業務









■中国銀行 会社概要

会社名 ：株式会社中国銀行

本店所在地：岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号

取締役頭取：加藤 貞則

資本金 ：151億円