北区では、第25回「北区内田康夫ミステリー文学賞」の短編小説作品を募集している。締め切りは9月15日（火）（消印有効）。 この文学賞は、平成8年より北区アンバサダー＊１として活動し、平成30年3月に逝去した作家・内田康夫氏の協力のもと、平成14年に創設。例年、国内外から意欲的な作品の応募があり、多くのプロ作家を輩出している。 賞の発表（授賞式）は令和9年3月に行う予定で、大賞は賞金100万円、特別賞（1～2編）は賞金各10万円。各受賞作品は、『Webジェイ・ノベル』（実業之日本社）に掲載されるほか、ブックレットを作成し、授賞式で来場者や受賞者、出版関係者に配布予定。 また、授賞式とあわせて行われる記念イベントでは、前年の大賞受賞作品を舞台化して上演。舞台化することにより、小説の世界を違う角度から楽しむことができる。

「北区内田康夫ミステリー文学賞」は、北区の知名度や文化的イメージを高めるため、平成8年より北区アンバサダー（大使）として活動され、平成30年3月に逝去したミステリー作家・内田康夫氏の協力を得て、平成14年に創設し、今回で25回目を迎える。これまでも、現在活躍中の多くのプロ作家を輩出している。 前回（第24回）は、203作品の応募があり、1次・2次選考、そして最終選考を経て、大賞に豊田旅雉さんの「墨痕鮮やか23点」、区長賞に鮎村咲希さんの「薄い壁」が選ばれた。 作品募集の締め切りは、9月15日（火）（消印有効）。選考の基準とはならないが、北区の地名・人物・歴史などを入れ込んだ作品を歓迎している。大賞（1編）は賞金100万円、特別賞（1～2編）は賞金各10万円。大賞および特別賞受賞作品は『Webジェイ・ノベル』（実業之日本社）に掲載されるほか、ブックレットを作成し、第25回授賞式・記念イベント（令和9年3月予定）来場者や受賞者、出版関係者に配布予定。 本賞の受賞者の中からはこれまでに多くのプロ作家が誕生している。内田康夫氏も単なる自治体のイベントという枠を超えて、文芸の世界へ飛翔する、一つの登竜門として位置づけられたことを自負していた。こうした内田康夫氏の思いを引き継ぎ、今年も多彩な作品の応募を期待している。

「第25回北区内田康夫ミステリー文学賞」募集要項

募集作品

ミステリー作品の短編小説で、日本語で書かれた自作未発表の作品に限ります。東京都北区の地名・人物・歴史などを入れ込んだ作品を歓迎。ただし、このことの有無が選考の基準とはなりません。

応募資格

プロ・アマ問わず、広く作品を募集します。

応募規定

1. ワープロ原稿の場合は、32字×40行（Ａ４用紙横置きに縦書きで印字）で12.5枚以上25枚以内。手書き原稿の場合は、400字詰原稿用紙で40枚以上80枚以内。 2. 表紙に、作品名（「」は作品名に含む場合以外はつけない）、枚数（ワープロ原稿の場合は印刷枚数）、氏名、ペンネーム（氏名と同じ場合は「なし」と記入）、応募時点での年齢、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、職業を記入してください。 3. 表紙の次に800字程度のあらすじを付し、次いで本編を添えてから右肩を綴じ、必ず本編にページ番号を振ってください。

応募方法

下記のいずれかの方法でご応募ください。 1. 郵送：応募規定で指定した表紙・あらすじに本編を添えて、応募先まで郵送。 2. WEB申込：全ページをPDF化し、専用WEBサイトより送付。 ※ なお、専用WEBサイトからの受付は７月１５日（水）から９月１５日（火）となります。

応募先

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区政策経営部シティブランディング戦略課 「北区内田康夫ミステリー文学賞」W係

応募締切

9月15日（火曜日）消印有効

選考委員

柄刀一（小説家・推理作家）、新名新（内田康夫財団理事／元編集者）北区長、北区文化振興財団理事長、ほか

賞

大賞（1編）…賞金100万円、特別賞（1～2編）…賞金各10万円 なお、大賞受賞作品及び特別賞受賞作品は、『Webジェイ・ノベル』（実業之日本社）に掲載のほか、ブックレットを作成し、配布されます。大賞受賞作品は舞台化の予定。

賞の発表

令和9年3月（予定） ※ 大賞受賞作品及び特別賞受賞作品の著作権は北区に帰属します。 ※ 応募された原稿は返却しませんので、必要な方はコピーをお取りください。

主催

東京都北区

共催

公益財団法人北区文化振興財団

協力

一般財団法人内田康夫財団

協賛

株式会社実業之日本社

ウェブサイト

参考

https://www.city.kita.lg.jp/city-information/pr/1014415/1014402/1014403/index.html

＊1 北区アンバサダー 北区の知名度や文化的イメージを高めることを目的として、北区にゆかりのある著名人にアンバサダー（大使）を委嘱し、さまざまな活動を通じて北区をPRする制度。現在、倍賞千恵子氏（女優・歌手）、弦哲也氏（作曲家）、水森かおり氏（歌手）の3名に委嘱している。なお、内田康夫氏は平成8年から平成30年3月まで、活躍した。

お問い合わせ

シティブランディング戦略課 電話：03-3908-1364