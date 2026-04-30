サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年4月30日、「円満解約サポート」の受付を開始しました。 サブリース契約には一定の賃料収入が見込めるメリットがある一方で、賃料減額や解約拒否をめぐるトラブルも発生しています。そこで、円満なサブリース解約に導くサポートサービスを始めることにしました。 「サブリース契約の解約にあたって、まずは無料で相談したい」「賃料減額になり、このまま契約を続けるべきか解約すべきか相談したい」といった物件オーナーさまは、相談窓口まで気軽にお問い合わせください。ご相談は、下記の公式LINEから承ります。 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

サブリースの相談窓口は、どこを選ぶ？

サブリース契約を解約したい場合、まずは契約書で中途解約条項・違約金・通知期限などを確認します。ただし、自己判断だけで進めることは避けたほうが安心です。専門家に相談しながら進めることが大切になります。 法的判断が必要な場合は、弁護士に相談することが望ましいです。もう少し気軽な相談から始めたいときは、サブリース解約に詳しい専門サービスの利用をおすすめします。 『サブリース解約の「外せる君」』では、サブリース解約の実績があるスタッフが対応するほか、必要に応じて弁護士とも連携しています。仮に弁護士が必要になった場合でも費用0円でご利用いただけます。

サブリース解約の「外せる君」3つの特徴

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。「相談無料」「弁護士費用0円」「解約費用0円」の3つの特徴があります。

（1）相談無料 『サブリース解約の「外せる君」』へのご相談は無料です。ご相談後、同意なく解約手続きに進むことはありません。 また、相談後に過度な営業連絡を行うこともありませんので、安心してご活用ください。 （2）弁護士費用0円 サブリース解約に向けた交渉は当社が主体となって進めますが、場合によっては弁護士のサポートが必要になることもあります。弁護士のサポートを利用した場合でも、費用は発生しません。 （3）解約費用0円 サブリース契約を解除する際には、家賃の3～6か月分の解約費用が発生するケースがあります。契約内容によっては、家賃の最大12か月分の費用がかかる場合もあり、オーナーさまの大きな負担となることがあります。 『サブリース解約の「外せる君」』をご利用いただいた場合、高額な費用負担になると言われている解約費用は0円です。コストを抑えたうえでの解約が期待できます。 ※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。

サブリース解約の「外せる君」の相談窓口を利用する手順

（1）公式LINEアカウントを友だち追加する サブリース解約の「外せる君」のLINE公式アカウントを友だち登録します。 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）契約内容の確認 公式LINEアカウントを友だち追加後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。LINEでやり取りできるため、ご都合のよいタイミングでご相談いただけます。 （3）戦略立案・実行 当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。ご提案した戦略にご納得いただけた場合は、当社が主体となって解約に向けた交渉を進めます。 （4）サブリース解約 交渉成立後、サブリース契約の解約手続きへ進みます。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

サブリース解約の「外せる君」のQ&A

Q.なぜ、すべて0円で利用できるのですか？

サブリース契約の解約が成立したあと、次の管理会社がまだお決まりでない場合には、当社提携の不動産会社をご紹介いたします。ご紹介先との契約が成立した際に、当社は提携不動産会社から紹介料を受け取る仕組みです。 そのため、お客様にはサブリース解約に向けたご相談・解約戦略の立案・弁護士との連携・実行支援まで、すべて無料でご利用いただけます。

Q.本当にサブリース契約を解約できますか？

契約内容や状況によって異なりますが、解約できる可能性があります。 サブリース業者は借地借家法による保護を受けるため、オーナーさまからの解約申し入れや契約更新の拒否は、簡単には認められないのが一般的です。一方で、契約内容や交渉の進め方によっては、解約に向けた方法を検討できる場合があります。 当社では弁護士と連携し、明確な戦略を立てたうえで、サブリース解約をサポートしてきた実績があります。まずは契約内容を確認し、解約の可能性や進め方をご案内いたします。 ■運営会社情報 株式会社CilBFreak 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7