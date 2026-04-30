一般社団法人 猪苗代観光協会(会長：神田 功)は、ふくしまディスティネーションキャンペーン(以下、ふくしまDC)の特別企画として、自転車をそのまま船に積んで猪苗代湖を横断できる「サイクルシップ INASHIP(イナシップ)」の販売を開始いたします。本企画は、ふくしまDCに合わせた期間限定の特別商品として販売し、県内外からの誘客促進と滞在時間の延長を図ります。





INASHIP





■企画概要

「INASHIP」は、猪苗代湖の観光船を利用し自転車をそのまま船に積み込み、通常は運航していない長浜(猪苗代町)―舟津(郡山市湖南町)間をサイクルシップとして貸切運航するものです。これにより猪苗代湖一周サイクリングコース「INAICHI」を距離や高低差の面から不安を感じていた方にも、“半周から楽しめる猪苗代湖サイクリング”という新たな選択肢を提供します。また、自転車をお持ちでない方でも、猪苗代駅前にある観光案内所(猪苗代観光協会)にて、各種レンタサイクルをご利用いただけます。









■実施概要

・運航区間：長浜(猪苗代町)―舟津(郡山市湖南町)

・運航日 ：2026年5月23日(土)、24日(日)、6月6日(土)、7日(日)

・タイムスケジュール：1便：10:00(長浜発)→11:00(舟津着)

2便：11:15(舟津発)→12:15(長浜着)

・定員 ：各便30名(自転車各30台)※予約制

・旅行代金：2,400円 ※子供料金の設定はございません。

※天候等により運休となる場合があります。詳細は旅行条件書に記載しております。

詳細はこちらのページを参照ください。

https://www.bandaisan.or.jp/page-28448/









■販売方法：公式WEBサイト専用予約ページ( https://rsv01.bandaisan.or.jp/bdsrsv/list )

本商品は、専用予約ページにて予約・決済を行っていただきます。

電話予約及び店頭ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。









■今後について

当協会では、本企画を通じて猪苗代湖と磐梯山をはじめとする当地域ならではの豊かな自然資源を活かし、滞在型・体験型観光の新たな価値創出に挑戦します。さらに、「山・湖・温泉・町」をシームレスにつなぎ、地域全体を“ひとつの体験”として楽しむ新たな旅のスタイルとして、猪苗代発の周遊ブランド「Bandai Loop」を本格展開。エリア一体での広域周遊を加速させるとともに、国内外に向けて猪苗代の魅力を発信してまいります。