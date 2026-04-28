合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS（所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『ダイナマイトジャケットからの脱出』を、2026年6月25日(木)より東京ミステリーサーカスにて開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://mysterycircus.jp/s/dynamitejacket/

■リアル脱出ゲーム『ダイナマイトジャケットからの脱出』とは？

『ダイナマイトジャケットからの脱出』とは、爆弾付きのジャケットを実際に身に着けて建物の中を巡りながら、2人で協力して制限時間内に爆弾解除を目指す、体験型ゲーム・イベントです。 ジャケットには、爆弾以外にも鍵やイラストなどのさまざまなギミックや謎が仕掛けられています。プレイヤーは2人で協力しながら、時にはお互いの情報を合わせてジャケットの謎を解き明かし、爆発の解除を目指します。

■制限時間が迫る中でミッションに挑むハラハラドキドキ体験！

本イベントでプレイヤーは、爆弾を抱えた状態で建物の中を歩き回り、爆弾解除のための手がかりを集めながら謎を解き明かすことに挑戦します。制限時間に追われるプレッシャーと自らのひらめきが運命を左右する、映画のようなスリル満点のシチュエーションをお楽しみいただけます。 このイベントの舞台となるのは、プレイヤー以外のお客さんも行き交う建物の中。プレイヤーたちだけが極限状態で爆弾解除に挑むプレッシャーが、ミッションの緊迫感をより一層引き立てます。平穏な日常のすぐ隣で爆弾を解除するスリルは、まさにアクション映画で事件に巻き込まれた主人公さながらの体験です。

■チケット一般発売は5月9日(土)12時から開始

本イベントは、東京ミステリーサーカス2階にて2026年6月25日(木)よりスタート。 2名限定のゲームとなりますので、ぜひ友人や家族を誘ってチケットをご購入ください。 イベントチケットは少年探偵SCRAP団(FC)団員先行が5月2日(土)12時から、一般が5月9日(土)12時から販売開始いたします。 リアル脱出ゲームの没入感と非日常的なシチュエーションを存分に楽しめる新しいイベントを、ぜひその身でご体験ください。

『ダイナマイトジャケットからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://mysterycircus.jp/s/dynamitejacket/ ◼︎ストーリー 「その服の謎が解けなきゃ、ド派手にボッカーーーン！」 怪しげな男はニヤリと笑う。 「おっと、紹介がまだだったな。 お前たちが着ている服の名は…ダイナマイトジャケット!!」 古着屋を訪れたあなたたちは、なんと爆弾付きの服を着せられてしまった！ 次々と見つかる驚きの仕掛け、ポケットに潜む秘密のアイテム、 そして迫りくるタイムリミット… 起爆寸前のダイナマイトを胸に抱え、 2人で協力してクレイジーなジャケットから脱出せよ！ ◼︎プレイ形式 所要時間：約60分 参加人数：2人 プレイ形式：随時スタート(屋内) ◼︎開催会場、日程 東京ミステリーサーカス：2026年6月25日(木)～ ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年5月2日(土)12:00～5月8日(金)23:59 一般販売：2026年5月9日(土)12:00～ ◼︎チケット料金 〈前売〉 平日ペアチケット：2,200円／1人(合計4,400円) 土日祝／ハイシーズンペアチケット：2,500円／1人(合計5,000円) 〈当日〉 平日ペアチケット：2,500円／1人(合計5,000円) 土日祝／ハイシーズンペアチケット：2,800円／1人(合計5,600円) ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催 TOKYO MYSTERY CIRCUS ■企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス) 所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル (JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分) 料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制 ☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp ☆「東京ミステリーサーカス公式Instagramアカウント：http://instagram.com/kumakey_tmc/ ☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus