株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、ベトナム・ハノイにおける初出店として、海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」(本社：ベトナム・ホーチミン市 会長/代表取締役社長：今西 義征、以下「GiGOベトナム」)が運営する「GiGO イオンモール ハドン」および、株式会社リトプラ(本社：東京都港区 代表取締役CEO：後藤 貴史、以下「リトプラ」)よりライセンス供与を受けた次世代型テーマパーク「リトルプラネット イオンモール ハドン」の2店舗を、2026年4月30日(木)にグランドオープンいたしました。

首都ハノイ、ベトナム最大のイオンモールに「GiGO」「リトルプラネット」が共に初出店！

「イオンモール ハドン」は2019年に開業以来、「イオンモールベトナム」が展開するショッピングモールの中でも最大規模を誇る施設で、ハノイ市西部の成長エリアとして注目を集めるハドン地区に位置しています。 「GiGOベトナム」は、これまでベトナム南部・ホーチミン市を中心に店舗展開を進めてまいりましたが、今回初めてベトナム北部の首都ハノイに進出します。「GiGO」「リトルプラネット」共にハノイでは初出店となり、ベトナムにおける当社のエンターテイメント事業の拡大において、大きな節目となる出店です。 「GiGOイオンモール ハドン」と「リトルプラネット イオンモール ハドン」は、「イオンモール ハドン」3階に、合計458坪の営業面積で出店いたします。日本で人気のアニメ・ゲームキャラクターの景品を展開するクレーンゲームを中心に、音楽ゲーム、ドライブゲーム、プリントシール機、ベトナム初登場のカプセルトイ自販機コーナー「GORON!」など、日本のゲームセンターならではの遊びを凝縮したアミューズメント施設です。 また、GiGO限定景品やキャンペーンなど、日本発のコンテンツを積極的に展開し、ハノイのお客さまに“日本品質のエンターテイメント体験”を提供してまいります。

「リトルプラネット イオンモール ハドン」について

「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプの屋内キッズテーマパークです。砂遊びやぬりえといった昔ながらの遊びにテクノロジーを融合させたアトラクションを通じて、子どもたちに未知の体験を提供します。「リトルプラネット」シリーズ全体では2026年4月現在、国内外29か所に常設パークを展開しています。 このたびオープンした「リトルプラネット イオンモール ハドン」は、2024年10月台湾にオープンした「リトルプラネット 三井アウトレットパーク台湾林口」、2025年4月ベトナム・ホーチミン市にオープンした「リトルプラネット ビンコムメガモール タオディエン」に続く、GiGOグループにおける海外3店舗目の出店です。「リトルプラネット」のブランドライセンス供与を受けて、「GiGOベトナム」が運営を行います。

日本で人気のアトラクション9種が登場！

「リトルプラネット イオンモール ハドン」では、センシング技術を駆使した光と音の冒険型ボールプール「ZABOOM JOURNEY(ザブーンジャーニー)」、AR(拡張現実)技術を使った砂遊び「SAND PARTY!(サンドパーティ)」、紙に描いた乗り物の絵が3Dに変身してレースを繰り広げる「SKETCH RACING(スケッチレーシング)」など、日本で人気を集めるアトラクション9種をローカライズして提供します。

※画像はイメージです。

オープン記念セレモニーを4月30日(木)に開催

「GiGOベトナム」は、2026年4月30日(木)にオープン記念セレモニーを開催いたしました。

「GiGOベトナム」代表取締役社長：今西義征コメント

ベトナムは若年層を中心にエンターテイメントへの関心が非常に高く、特にハノイは急速な都市開発とともに、家族で楽しめる新たな体験価値が求められている市場です。このたび、「イオンモール ハドン」というベトナム最大級の商業施設において、「GiGO」と「リトルプラネット」を同時に展開できることを大変嬉しく思います。 日本で培ってきたアミューズメントとエデュテイメントのノウハウを通じて、ハノイの皆さまに“遊びを通じた新しい感動体験”をお届けしてまいります。

「GiGOイオンモール ハドン」概要

●住所：ZIPCODE：12117 Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam ●アクセス：ハノイ市中心部より車で約30分 ●営業面積：330坪 ●営業時間：平日10:00～22:00・休日9:00～22:00 ●設置台数：合計133台 クレーンゲーム/43台、音楽ゲーム/8台、リデンプション体感その他/75台、ダーツ/4台、 プリントシール機/2台、レインボー/1台 ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/vn-a-hd-tphn ●Facebook：https://www.facebook.com/VietnamGiGO

「リトルプラネット イオンモール ハドン」概要

●営業時間：10:00～22:00(最終入場21:00) ●入場料：子ども1名につき 平日(時間無制限)150,000ベトナムドン～(約880円) 休日(時間無制限)200,000ベトナムドン～(約1,165円) ●営業面積：約128坪 ●店舗URL：https://litpla.com/space/aeonmall-ha-dong/ ●Facebook：https://www.facebook.com/LittlePlanetVietnam

次世代型テーマパーク「リトルプラネット」とは

「リトルプラネット」は、砂遊びや紙相撲などのアナログな遊びにデジタルが融合した“未来のアソビ”が体験できる、ファミリーパークブランドです。主軸ブランドである「リトルプラネット」のほか、おもちゃ売り場とコラボした「TOYLO PARK(トイロパーク)powerd by リトルプラネット」、書店とコラボした「Muchu Planet(ムチュウプラネット)」など、計3種の常設パークを国内外に展開しています。全天候型パークのため、天候や気温を気にすることなく快適に遊ぶことができます。

パーク一覧はこちら：https://litpla.com/space/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/litpla/ 公式X：https://x.com/litpla_info

「株式会社リトプラ」概要

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史 住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階 設立：2016年9月 事業内容：ロケーションベースエンターテイメント事業、エクスペリエンスデザイン事業 URL：https://corp.litpla.com/

現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」概要

株式会社GENDA GiGO Entertainmentがベトナムに設立したベトナム現地法人。

●会社名：GiGO VIETNAM Co., Ltd. ●代表者：会長/代表取締役社長 今西 義征 ●設立日：2024年6月28日(金) ●資本金：583百万円 ●所在地：ベトナム・ホーチミン市 Floor 3 & 4, 55 Street B4, Block 34, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam ●Webサイト：https://www.gendagigo.jp/vietnam/ ●Facebook：https://www.facebook.com/VietnamGiGO

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。