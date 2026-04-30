AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、2026年5月23日（土）開催の個人投資家向け説明会「東京勉強会」に、代表取締役社長CEO 江尻 高宏が登壇することをお知らせいたします。

当日は、2026年5月に発表を予定している2026年12月期 第1四半期決算と、さらなる市場シェア拡大に向けた最新のトピックスについて、代表の江尻より直接解説いたします。 本勉強会は、通常のIRセミナーよりも一歩踏み込んだ、専門的かつ密度の濃い質疑応答を予定しております。対面（会場）およびオンラインの双方で、当社の成長戦略を深くご理解いただける機会となります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 【2026年12月期 第1四半期決算説明会について】 本勉強会に先立ち、2026年5月14日（木）18時30分よりオンラインでの決算説明会を開催いたします。詳細は以下をご覧ください。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/149A/tdnet/2797005/00.pdf

「東京勉強会」について

株式会社リンクスリサーチ、メルマガ「億の近道」、個人投資家アイル氏の3者共同主催による、徹底した対話を目指す勉強会です。 【開催概要】 名称： 東京勉強会 主催：リンクスリサーチ / 億の近道 / 個人投資家アイル 日時： 2026年5月23日（土） 12:00～17:00 ※当社の登壇は 12:00～13:30 を予定しております。 会場： 茅場町近隣の貸会議室（リアル）および オンライン配信 内容： 会社説明および質疑応答 参加方法： 以下の申込みページより詳細をご確認の上、お申し込みください。 https://tokyo-study20250523.peatix.com/ 参加費： 説明会参加は無料 ※懇親会参加希望者のみ別途費用あり

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A） 代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏 所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階 設立：2014年1月8日 事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング 資本金：397百万円 従業員数：81名（2026年3月末時点） URL：https://www.thinca.co.jp/ 【シンカ IR note】 https://note.com/thinca_2025 シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。