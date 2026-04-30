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「ノーリツレポート2026」を発行
〜企業価値創造の取り組みをレポート〜
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、2026年4月30日(木)、サステナブルな社会実現に貢献するための取り組み、ならびに財務・未財務情報をまとめた「ノーリツレポート2026」を発行し、WEBサイト上で公開しました。
【ノーリツレポート2026 表紙】／【社長メッセージ】
ノーリツグループは、ミッションである「新しい幸せを、わかすこと。」の実現をイメージして、アウトカムに「豊かな暮しと地球への貢献を両立できる社会」を定めるとともにマテリアリティ（重要課題）の再設定を行い、中期経営計画「Vプラン26」を推進しています。
本レポートでは、2030年のありたい姿に向けた価値創造ストーリーを軸に、財務価値と未財務価値の両面からどのように成長し価値を創造していくかを伝える統合報告書として、価値創造に向けた中期経営計画の進捗とマテリアリティの取り組み状況を報告しています。
本レポートを活用して、投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとの対話を進めていきます。
ノーリツレポート2026（PDF版）
https://www.noritz.co.jp/company/csr/csr_library/data.html
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、2026年4月30日(木)、サステナブルな社会実現に貢献するための取り組み、ならびに財務・未財務情報をまとめた「ノーリツレポート2026」を発行し、WEBサイト上で公開しました。
【ノーリツレポート2026 表紙】／【社長メッセージ】
ノーリツグループは、ミッションである「新しい幸せを、わかすこと。」の実現をイメージして、アウトカムに「豊かな暮しと地球への貢献を両立できる社会」を定めるとともにマテリアリティ（重要課題）の再設定を行い、中期経営計画「Vプラン26」を推進しています。
本レポートを活用して、投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとの対話を進めていきます。
ノーリツレポート2026（PDF版）
https://www.noritz.co.jp/company/csr/csr_library/data.html