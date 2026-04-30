世界卓球選手権ファイナルズがロンドンで開幕！ＪＡ全農が日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援

ＪＡ全農は、４月２８日（火）にイギリス・ロンドンで開幕した「2026 ITTF 世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」に出場する卓球日本代表を「ニッポンの食」で応援します。４月１４日（火）に行われた記者会見では、全農参事 小池克佳より選手の皆さんに「ニッポンの食」を贈呈しました。

提供商品は、精米やパックごはん、ご飯のおとも、フリーズドライのみそ汁などです。全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品をはじめ、全農のブランド「ニッポンエール」や「エーコープマーク」の商品から、日本代表選手団のご希望に沿った商品を提供しました。

戸上隼輔選手（井村屋グループ）からは「日本食があると心が落ち着くので、朝ごはんにみそ汁を飲んだりする事でリフレッシュにもなっています」、張本美和選手（木下グループ）からは「私はとにかく白米が大好きなので、遠征先でも美味しいお米を食べられる事が、試合をする上でもとても力になっています」とコメントをいただきました。

2024年に韓国・釜山で開催された世界卓球選手権の団体戦では、女子団体が銀メダルを獲得しました。男子団体は準々決勝で中国に敗れ悔しい結果となりました。今大会でも「ニッポンの食」をパワーに変えて世界の強豪国に立ち向かいます。

「ニッポンの食」を手に笑顔の男子日本代表のみなさん

「ニッポンの食」を手に笑顔の女子日本代表のみなさん

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【戸上隼輔選手（井村屋グループ）コメント】

食材をサポートいただき、ありがとうございます。

日本食があると心が落ち着くので、朝ごはんにみそ汁を飲んだりする事でリフレッシュにもなっています。

時間のない時はアルファ米を使ったり、普段からできるだけお米を食べるように心がけています。食事でコンディションを整えて、ベストな状態で試合に臨みますので応援宜しくお願いします。

【張本美和選手（木下グループ）コメント】

たくさんのサポートありがとうございます。

私はとにかく白米が大好きなので、遠征先でも美味しいお米を食べられる事が、試合をする上でもとても力になっています。パックごはんを使ってアレンジを楽しんだり、ドライフルーツや干し芋は試合の合間に食べています。

お米パワーで全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします！

大会前の壮行会では全農グループ取扱い商品でエール！

全農は、４月１４日（火）の記者会見後に実施された壮行会で、ＪＡ全農たまご株式会社が運営する洋菓子店「TAMAGO COCCO」の焼き菓子やＪＡタウンに掲載されている飲料を提供し、大舞台を控える日本代表選手他、関係者の皆さんに「ニッポンの食」でエールを贈りました。

「TAMAGO COCCO」の焼き菓子

ＪＡタウンに掲載の飲料

全農は、日本代表選手が海外遠征の際に、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始し、これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じて卓球競技を応援します。

【大会概要】

（１）大会名称：2026 ITTF 世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）

（２）日 程：令和８年４月２８日（火）～５月１０日（日）

（３）出場選手 ※５０音順

ア．男子：宇田幸矢（協和キリン）、篠塚大登（東都観光バス）、戸上隼輔（井村屋グループ）、

張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）

イ．女子：長粼美柚（木下アビエル神奈川）、橋本帆乃香（デンソー）、早田ひな（日本生命）、

張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）

（４）詳 細：2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦） - 公益財団法人日本卓球協会