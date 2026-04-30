JIG-SAW、独自エージェンティックAIをベースとしたシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」の先行リリースを本日開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348362/images/bodyimage1】
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」サービスの一部機能を先行リリースいたします。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なシステム障害につき、自動でシステムの復旧・トラブルの原因調査を行うだけでなく、障害の予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことで、システム障害を未然に防ぐ生成AIベースの自動オペレーションサービスです。
リモートでのシステムオペレーションにおいて国内随一の実績を誇り、継続的に5万台以上のシステム運用実績を有し、数千万件から億件単位の様々な処理を集中管理するJIG-SAWが保有する膨大なBig Dataを活用した独自生成AI基盤を基に、お客様のシステム運用の超省力化と超高精度化を同時に実現するとともに、従来からのシステム運用のあり方そのものを大きく変貌させるものです。
本先行リリースでは、AWS環境上において「JIG-SAW Lorel.ai」の一部機能を提供します。
本年6月予定の正式版の提供開始に先立ち、アラート情報のAI分析機能等を、無償にて先行体験いただけます。
今後は、システムメトリクスを活用した予兆検知機能の拡充をはじめ、さまざまなシステム環境や監視ツールとの連携を順次大幅に強化し、継続的にサービスそのもののアップデートを行ってまいります。
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社 / 東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター / 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人 / サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人 / トロント
配信元企業：JIG-SAW株式会社
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」サービスの一部機能を先行リリースいたします。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なシステム障害につき、自動でシステムの復旧・トラブルの原因調査を行うだけでなく、障害の予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことで、システム障害を未然に防ぐ生成AIベースの自動オペレーションサービスです。
リモートでのシステムオペレーションにおいて国内随一の実績を誇り、継続的に5万台以上のシステム運用実績を有し、数千万件から億件単位の様々な処理を集中管理するJIG-SAWが保有する膨大なBig Dataを活用した独自生成AI基盤を基に、お客様のシステム運用の超省力化と超高精度化を同時に実現するとともに、従来からのシステム運用のあり方そのものを大きく変貌させるものです。
本先行リリースでは、AWS環境上において「JIG-SAW Lorel.ai」の一部機能を提供します。
本年6月予定の正式版の提供開始に先立ち、アラート情報のAI分析機能等を、無償にて先行体験いただけます。
今後は、システムメトリクスを活用した予兆検知機能の拡充をはじめ、さまざまなシステム環境や監視ツールとの連携を順次大幅に強化し、継続的にサービスそのもののアップデートを行ってまいります。
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社 / 東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター / 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人 / サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人 / トロント
配信元企業：JIG-SAW株式会社
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