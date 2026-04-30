シュークリーム専門店「ベイクドマジック」と、カリカリクロワッサン専門店「CARI DE CRO(カリクロ)」を展開する株式会社ヤムヤムクリエイツ(所在地：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大串 和也)は、2026年5月17日(日)に「ベイクドマジック＆カリクロ本社スイーツ・ラボ店」を、スイーツ×ブリュレベーカリー専門店「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」としてリニューアルオープンいたします。





今回のリニューアルでは、洋菓子店で培った技術とクロワッサンで培った技術を融合させた「次世代のお客様にも楽しんでいただけるスイーツ×ブリュレベーカリーの新世界」をテーマに、売場レイアウト、品揃えを大幅に見直しました。どの種類のベーカリーにもブリュレすることで、普段のベーカリーがワンランク上の上質な味わいに生まれ変わりました。





スイーツ系からお惣菜系まで幅広いラインアップをご用意





ブリュレクロワッサン製造風景





当社のロングセラー商品である、生地の表面を2種類の砂糖でカリカリに炙るブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンの看板商品を始め、新たなラインナップとして、クロワッサン生地で作った「ベーグル、エッグタルト、チーズタルト」、ブリオッシュ生地にバナナを練り込んだ「ブリュレ生ドーナツ」等のスイーツ系をメインに、当社初めての取組となるお惣菜ベーカリーも多数ご用意いたします。スイーツとベーカリーを融合することにより、気軽な自分へのご褒美や日常のお買物と合わせて楽しんでご利用いただけます。





ブリュレクロワッサンベーグル





クロワッサンエッグタルトとクロワッサンチーズタルト





ブリュレ生ドーナツ





クロワッサンブリュレミルフィーユ





また、「焼きたて・作りたて」をキーワードに、販売する商品はすべて出来たての商品をご用意いたします。併設する製造キッチンから、毎日焼き立ての香ばしさと甘い香りで、みなさまの食卓へワクワクをお届けいたします。





湯種製法で作ったソフトフランス





ブリュレクロワッサンと焼きチーズカリー×ソーセージ





クロワッサンタルト(ホワイトベーコングラタンとトマト＆チーズグラタン)





クロワッサンクリスピーマルゲリータ





当社は今後も地域密着型店として「安心・安全・おいしさ」を大切にしながら、お客様の食卓にワクワク感とライフスタイルに寄り添ったスイーツ×町のパン屋さんを目指してまいります。









〈店舗概要〉

店舗名 ： スイーツ×ブリュレベーカリー専門店

BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY

開店日 ： 2026年5月17日(日)リニューアルオープン

所在地 ： 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4-1-44

アクセス： 大阪メトロ中央線「長田」駅 3番口から徒歩8分

営業時間： 11：00～19：00 ※無くなり次第終了

定休日 ： 12月31日、1月1日、1月2日のみ

席数 ： なし テイクアウトのみ

URL ： http://yumyumcreates.com









〈会社概要〉

会社名 ：株式会社ヤムヤムクリエイツ

市場 ： 非上場

代表者 ： 代表取締役社長 大串 和也

所在地 ： 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4-1-44

設立 ： 2012年7月24日(創業：2010年4月3日)

企業理念： 世界中に美味しい笑顔を創造する会社

事業内容： 菓子・パンの製造、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://yumyumcreates.com