ベンチプレス世界王者 児玉大紀と共同開発 フォームを極めるインテリジェンス・ギア「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」ついに発売！ 5月1日（金）応援購入サイト「Makuake」に出店します

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