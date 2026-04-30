ベンチプレス世界王者 児玉大紀と共同開発 フォームを極めるインテリジェンス・ギア「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」ついに発売！ 5月1日（金）応援購入サイト「Makuake」に出店します
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】フォームを極めるためのインテリジェンス・ギア「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」を開発 販売する。ベンチプレスにおいて、多くのトレーニーが直面するグリップの不安定さ、手首のブレ、力の伝達ロスなどという課題。これらを解決するため、ベンチプレス世界王者の技術と知見を投入しました。手のひら中央に配置された「デルタ・コア」が握りの中心をダイレクトに伝達。素手のような感覚で正確なグリップ位置を把握し、より手のひらに近い握り心地を実現。手の甲側には伸縮性に優れた素材を採用。吸汗速乾仕様でハードなトレーニングにも蒸れにくく、常にベストなパフォーマンスをサポートします。正しい握り位置・角度を理解し、最適なポジションを身に着け、更なる高みを目指せる「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」がついに発売！5月1日（金）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_13/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage1】
【使用する事で期待できる効果】
・シャフトを正しい位置で握ることができる
・力の方向が安定し出力を効率よく伝えられる
・フォームが安定し高重量を目指せる
・無駄な手首のブレを抑え安全にトレーニングトレーニンググローブフォームマスターKモデル
【サイズ】 L：手のひら周り約10.5cm、入り口幅約：7.5cm
XL：手のひら周り約12cm、入り口幅約：8.5cm
【素 材】ナイロン、マイクロファイバー
■開発ストーリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage2】
■商品の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage3】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage4】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】フォームを極めるためのインテリジェンス・ギア「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」を開発 販売する。ベンチプレスにおいて、多くのトレーニーが直面するグリップの不安定さ、手首のブレ、力の伝達ロスなどという課題。これらを解決するため、ベンチプレス世界王者の技術と知見を投入しました。手のひら中央に配置された「デルタ・コア」が握りの中心をダイレクトに伝達。素手のような感覚で正確なグリップ位置を把握し、より手のひらに近い握り心地を実現。手の甲側には伸縮性に優れた素材を採用。吸汗速乾仕様でハードなトレーニングにも蒸れにくく、常にベストなパフォーマンスをサポートします。正しい握り位置・角度を理解し、最適なポジションを身に着け、更なる高みを目指せる「トレーニンググローブフォームマスターKモデル」がついに発売！5月1日（金）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_13/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage1】
【使用する事で期待できる効果】
・シャフトを正しい位置で握ることができる
・力の方向が安定し出力を効率よく伝えられる
・フォームが安定し高重量を目指せる
・無駄な手首のブレを抑え安全にトレーニングトレーニンググローブフォームマスターKモデル
【サイズ】 L：手のひら周り約10.5cm、入り口幅約：7.5cm
XL：手のひら周り約12cm、入り口幅約：8.5cm
【素 材】ナイロン、マイクロファイバー
■開発ストーリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage2】
■商品の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage3】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348172/images/bodyimage4】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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