TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」のLINE着せかえ2点がインクルーズより一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」のLINE着せかえ2点を2026年4月30日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348159/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348159/images/bodyimage2】
TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」のLINE着せかえ2点がインクルーズより一斉に配信開始！是非、LINEを着せかえてTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=674b18cc-e42a-48f4-9956-6e2f82be18d2
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=3b07b892-4f43-49f3-9e0f-ba49f20f845b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
【OFFICIAL SITE】https://yushakei-pj.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/yushakei_PJ
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」のLINE着せかえ2点がインクルーズより一斉に配信開始！是非、LINEを着せかえてTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=674b18cc-e42a-48f4-9956-6e2f82be18d2
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=3b07b892-4f43-49f3-9e0f-ba49f20f845b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
【OFFICIAL SITE】https://yushakei-pj.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/yushakei_PJ
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
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配信元企業：株式会社インクルーズ
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