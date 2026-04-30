麗澤中学・高等学校（千葉県柏市／校長：櫻井讓）は、2026年5月10日（日）、主催校の一校として「千葉県私立中学『私学の魅力』合同学校説明会」を開催いたします。 本説明会は、柏市・松戸市・野田市に所在する私立中学校7校による連携組織「柏・松戸・野田 私立中学校7校連絡協議会」が主催する地域最大級の合同説明会です。2002年の初開催以来、継続的に実施されており、本年で第25回という節目を迎えます。 今年度は、千葉県内から16校が参加。各校の教育理念や特色あるカリキュラム、学校生活の実際について、来場者が“直接・比較しながら”理解できる貴重な機会となります。毎年多くの来場者を迎え、「一度に複数校を比較できる」「具体的な進路イメージが持てた」といった高い評価を得ており、地域の中学受験を検討するご家庭にとって欠かせないイベントとして定着しています。 近年は、小学6年生のみならず、小学5年生以下の参加も増加しており、早期からの情報収集ニーズの高まりが顕著です。本説明会は、そうしたニーズに応える場として、志望校選びの“最初の一歩”を力強くサポートします。 当日は、各校によるミニ説明会や個別相談に加え、生徒の作品展示や活動紹介を行う「魅力発見コーナー」、制服展示など、多面的に学校の魅力を体感できるプログラムを展開します。パンフレットやウェブサイトだけでは伝わりにくい“学校のリアル”に触れられる点が大きな特長です。 将来の予測が難しい時代において、求められるのは主体的に学び社会に貢献できる人材です。私立中学校は、それぞれの強みを活かしながら、グローバルな視野と実践力を育む教育を展開しています。本説明会は、その多様な学びの選択肢を知る絶好の機会となります。

千葉県私立中学「私学の魅力」合同学校説明会 概要

■ 対象：私立中学受験を検討している小学生、保護者 ■ 日 時：2026年5月10日(日) ※2部制、午前・午後で完全入替 第1部9:30～12:30、第2部13:00～16:00 ■ 場 所：流通経済大学 新松戸キャンパス ■ 方 法：対面型、事前予約制 ■ 費 用：無料 ■ 主 催：柏市・松戸市・野田市の私立中学校7校連絡協議会 ■ 主なプログラム：ミニ学校説明会、個別相談コーナー、 魅力発見コーナー（生徒の作品や資料などの展示）、 制服展示コーナー ■参加校：光英VERITAS、国府台女子学院、芝浦工業大学柏、秀明大学学校教師学部附属秀明八千代、昭和学院、 西武台千葉、専修大学松戸、千葉日本大学第一、東海大学付属浦安、東邦大学付属東邦、成田高等学校付属、 二松学舎大学附属柏、八千代松陰、流通経済大学付属柏、麗澤、和洋国府台女子 【計16校】

麗澤中学・高等学校について

麗澤中学・高等学校は昭和10年、 創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を現在のキャンパス（千葉県柏市光ヶ丘）に開塾したことから始まります。2015年には中高一貫コースの「叡智コース」を新設。グローバル社会の中で、冷静かつ客観的に物事の本質を見抜き、複雑な諸問題を解決していく総合的な人間力である「叡智」を携えた真のリーダーを育成するため、開校以来、蓄積してきた研究成果と実績を活かし、さらに麗澤らしい教育活動を展開していきます。

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