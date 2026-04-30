韓国発のスキンケアブランド「VELLA（ベラ）」は、2026年5月1日(金)～5月9日(土)の期間、Qoo10メガポセールにて、新商品を中心とした大規模プロモーションを実施いたします。新商品がすべて1+1（1個購入で1個プレゼント）となり、さらに大幅な価格割引も同時実施。全購入者へのギフト贈呈や購入金額に応じた本品プレゼント、レビューイベントの開催など多彩な特典をご用意しております。また、人気のベストセラー商品も1+1・価格割引で登場し、新旧そろってお得にお試しいただける絶好の機会です。

■ 注目セール対象商品

【1】CICAリフレッシュエクソソーム スキンケアライン（NEW / Qoo10限定）

3種セット 通常価格：\10,000 → メガポ最大割引価格：\3,600（64%OFF） トナー（1+1）通常価格：\6,000 → メガポ最大割引価格：\2,160（64%OFF） セラム（1+1）通常価格：\7,000 → メガポ最大割引価格：\2,520（64%OFF） クリーム（1+1）通常価格：\7,600 → メガポ最大割引価格：\2,700（64%OFF） 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1162383318 エクソソームを配合し、有用成分を角質層まで届ける設計で、肌のキメを整えながらうるおいを与えます。整肌成分CICA（ツボクサエキス）が、ゆらぎがちな肌をやさしく整え、さっぱりとした使用感で心地よく保湿ケアができます。さらに、パンテノールなどの保湿成分が乾燥を防ぎ、肌のコンディションをすこやかに整えます。

【2】POREエアフィットサンプライマー 50ml（NEW / Qoo10限定）

通常価格：\8,000 → メガポ最大割引価格(1+1)：\3,100（61%OFF） 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1090852085 毛穴や肌の凹凸を自然にカバーし、なめらかな肌に整えるサンプロテクトプライマー。SPF機能と化粧下地の役割を1本で兼ね備え、メイクの密着力を高めながら崩れにくい仕上がりをサポートします。軽やかでベタつかないテクスチャーが肌に均一にフィットし、皮脂をコントロールしながらさらっとした仕上がりをキープ。ナイアシンアミドやCICA（ツボクサエキス）配合で、肌のキメを整えながら健やかな肌へ導きます。

【3】メラレスブライトニングクリーム 50ml

通常価格：\6,530 → メガポ最大割引価格(1+1)：\1,500（77%OFF) 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1020718664 メラニンケア発想のブライトニングクリーム。ナイアシンアミド（30,000ppm）や整肌成分がくすみ・色ムラにアプローチし、透明感のある肌へ導きます。保湿成分配合でうるおいを守り、軽やかなテクスチャーで毎日のスキンケアに取り入れやすい使用感です。

■購入者ギフト情報

全購入者様にプレゼント ：プロテインスリープマスク１回分、トーンアップクリーム30ml 3,000円以上ご購入でプレゼント：ネッククリーム30ml 5,000円以上ご購入でプレゼント ：ハイドロシカアクネクレンザー150ml

■ VELLAについて

VELLAは「あなたの健康的な美しさを応援します」という想いが込められた、肌悩みに寄り添いながら、効果的で使いやすい製品づくりにこだわる韓国発のスキンケアブランドです。 今回のメガポセールでは、新商品やベストセラーに加え、多様なニーズに応える幅広いラインナップをご用意し、より多くのお客様にお試しいただける機会をご提供いたします。

■ VELLA公式情報

◆ 公式日本ホームページhttps://jp.vellacosmetic.com/ ◆ Qoo10公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/vellacosmetic ◆ 公式Instagramhttps://www.instagram.com/vella_official_jp/ ◆ 公式Twitter（X）https://x.com/vella_JAPAN