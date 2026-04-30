三育フーズ株式会社（本社：千葉県袖ケ浦市）は、昨年クラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」にて目標金額の2,258%を達成し、大きな反響を呼んだ「極（きわみ）アーモンドクリーム」を、2026年4月30日（木）より公式オンラインショップ「三育ベジライフ」および全国の取扱店にて一般発売を開始いたしました。 また発売を記念して、5名様に抽選で豪華ギフトBOXが当たるプレゼント企画も実施いたします。

■【一般発売記念】プレゼント企画

公式オンラインショップ「三育ベジライフ」にてご購入いただいた方を対象に、三育フーズが誇る“極上”を詰め合わせたギフトBOXをプレゼントいたします。

期 間

2026年4月30日（木）～5月17日（日）

内 容

期間中に「極 アーモンドクリーム」を購入された方の中から、抽選で5名様へ「極 アーモンドクリーム＋禁断の黒ゴマクリーム 豪華ギフトBOXセット」をプレゼント

応募方法

決済ページ内の「クーポンコード」入力欄に、指定のコード［ KIWAMI319 ］をご記入ください。

■クラウドファンディングでの圧倒的な実績

三育フーズとして初の挑戦となったMakuakeでの先行販売では、開始わずか5分で目標金額を達成。その後28時間で1,000%を突破し、最終的には目標比2,258%という驚異的な記録を樹立しました。

■「極（きわみ）」へ至る3つのこだわり

https://www.makuake.com/project/kiwami-almondcream/

発売から20年以上、累計売上100万個を突破したロングセラー「アーモンドクリーム」を持つ三育フーズが、原材料をいちから見直し、老舗の技術を駆使した究極の逸品です。

1. 日本流通わずか0.1％。希少なシチリア産アーモンドを使用

日本国内での流通がわずか0.1％とされる希少なシチリア産アーモンドを使用。365日のうち雨が降る日がごく少ないというシチリアの過酷な環境で育つため、実に栄養と香りが凝縮されています。特に香りの強いものだけを厳選し、奥行きのある香りの余韻を主役としました。1瓶に90粒分が贅沢にぎっしり詰まっています。

2. 香ばしさを“邪魔をしない甘さ”を求めて

香ばしさを最大限に引き立てるため、甘さの設計にも徹底的にこだわりました。甘味にはカナダ産100％のやさしい甘さのピュア・メープルシュガーと、はちみつソムリエ選定のアーモンドに最適なスペイン産の希少なアーモンドの花蜜を採用。さらにシェフ絶賛のサンゴ礁の海水から作られるクリスマス島の天日塩が味の軸を整え、アーモンドのコクと香ばしさを、しっかりと輪郭づけてくれます。

3. 老舗の技術が支える極上のなめらかさ

冷蔵庫から出したばかりでも、ナイフがスッと入る理想のなめらかさも特徴です。パンをつぶさず、力を入れずにのびていくこのテクスチャーは、各種クリーム類のパイオニアとして長年培ってきた老舗ならではの技術によって支えられています。

■使い方広がるアレンジ

塗るだけでパンもデザートも格上げします。パンに塗るだけではなく、香ばしさとやさしい甘さが、いろんな“ひと手間”を特別にしてくれます。香料不使用で自然の美味しさとは思えない芳醇な香りが特徴。ひと塗りで週末がちょっと贅沢な食卓に。まさに大人のデザートです。

■三育フーズ株式会社について

「心もからだも満足できる食を届けたい」 三育フーズは、自然食品をつくり続けて120余年。日本におけるベジタリアン、自然派食品の先駆者として、安心してお召し上がりいただける食品を、手づくりで丁寧にお届けしてきました。

■会社概要

商号 ：三育フーズ株式会社 所在地 ：千葉県袖ケ浦市 事業内容 ：植物性食品・健康食品・加工食品などの製造・販売 コーポレートサイト：https://san-iku.co.jp メールアドレス：info@san-iku.co.jp