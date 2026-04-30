こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタルアーツ、ファイルセキュリティソリューション「FinalCode」 ブランド表記を「FINAL CODE」に統一、ロゴも刷新
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード2326）は、ファイルセキュリティソリューション「FinalCode」について、ブランド表記の統一および各種媒体における視認性・識別性の向上を目的として、ロゴおよび製品名称表記を変更することをお知らせいたします。
表記変更およびロゴ変更の概要
今回の変更では、製品名称表記を従来の「FinalCode」から「FINAL CODE」へ変更するとともに、これに合わせてロゴデザインを変更いたします。
本変更は、Webサイトや販促物をはじめとする各種媒体における表記の一貫性を高めるとともに、他製品と並んで掲載される場面を含むさまざまな媒体において、より見やすく、認識しやすいブランド表現を実現することを目的としております。今後は、各種媒体において、順次新しい表記へ移行してまいります。
なお、今回の変更はロゴおよび製品名称表記に関するものであり、製品の機能、提供内容、価格、サポート体制に変更はございません。
デジタルアーツは今後も、情報の安全な受け渡しと活用を支援するソリューションの提供を通じて、お客様の情報セキュリティ対策に貢献してまいります。また、今後は製造業を中心に、機密性の高い重要ファイルを安全に管理・活用したいというニーズに対応し、「FINAL CODE」の拡販を強化してまいります。
■変更内容
■変更時期
2026年6月12日（金）より順次変更予定
FinalCodeについて
FinalCodeは、ファイルの暗号化、権限設定、アクセス制御を通じて、安全なファイルの受け渡しと管理を支援するファイルセキュリティソリューションです。ファイルを送付した後でも、閲覧可否や利用権限を制御できるほか、アクセス状況の把握にも対応しています。
FinalCode製品ページ
本件に関するお問合わせ先
デジタルアーツ株式会社 広報担当 谷崎、十亀、多田 TEL : 03-5220-1670 press@daj.co.jp
表記変更およびロゴ変更の概要
本変更は、Webサイトや販促物をはじめとする各種媒体における表記の一貫性を高めるとともに、他製品と並んで掲載される場面を含むさまざまな媒体において、より見やすく、認識しやすいブランド表現を実現することを目的としております。今後は、各種媒体において、順次新しい表記へ移行してまいります。
なお、今回の変更はロゴおよび製品名称表記に関するものであり、製品の機能、提供内容、価格、サポート体制に変更はございません。
デジタルアーツは今後も、情報の安全な受け渡しと活用を支援するソリューションの提供を通じて、お客様の情報セキュリティ対策に貢献してまいります。また、今後は製造業を中心に、機密性の高い重要ファイルを安全に管理・活用したいというニーズに対応し、「FINAL CODE」の拡販を強化してまいります。
■変更内容
■変更時期
2026年6月12日（金）より順次変更予定
FinalCodeについて
FinalCodeは、ファイルの暗号化、権限設定、アクセス制御を通じて、安全なファイルの受け渡しと管理を支援するファイルセキュリティソリューションです。ファイルを送付した後でも、閲覧可否や利用権限を制御できるほか、アクセス状況の把握にも対応しています。
FinalCode製品ページ
本件に関するお問合わせ先
デジタルアーツ株式会社 広報担当 谷崎、十亀、多田 TEL : 03-5220-1670 press@daj.co.jp