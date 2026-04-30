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デロイト トーマツ、企業価値起点のコンサルティングサービス強化に向け、FDE人材の活用を本格化
DS（Deployment Strategist）とFDE（Forward Deployed Engineer）の連携により、企業価値の向上に資するAI駆動の全社変革を実装まで支援
2026年6月にFDEマネジメントオフィスを設置し、全社横断でFDEのキャリア形成体制を整備
デロイト トーマツ グループの合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村 研一、以下「デロイト トーマツ」）は、AIを活用したクライアント企業の経営・業務変革を実現するため、経営コンサルティングサービスを強化します。その一環として、2026年6月にFDE（Forward Deployed Engineer） マネジメントオフィスを設置し、FDE人材の活用を本格化します。
AIエージェントやエージェンティックAIが普及し、AI活用は単なる技術導入や一時的なPoC（概念実証）にとどまらず、企業の業務プロセスに組み込み、社内外のシステムと連携しながら継続的に成果を創出する本格実装フェーズへと移行しつつあります。デロイトが2025年に実施したグローバル調査では「AI施策によって将来的に収益を伸ばしたい」と考える組織が74％*に上っており、本格実装への期待が一段と高まっています。経営・業務変革の局面では、柔軟性が高くシステム連携に優れるAIの特性を踏まえ、各社の価値創出に向けて、実運用の中で課題を見極め要件を更新するなど、継続的な改善を繰り返すエンジニアリングの高度化と戦略視点が不可欠です。従来のITソリューション以上に「部門横断での業務変革」、「現場への実装・運用定着」、「経営層を巻き込んだ意思決定」などを推進できる、広範なテクニカルスキルおよびヒューマンスキルを備えた人材が鍵を握ります。
こうした背景を踏まえ、デロイト トーマツは、AIを単なる業務効率化にとどめず、企業価値の向上につながる変革を構想から実装・定着まで一貫して支援するFDE人材の活用を本格的に開始します。現場でのAI実装を担うFDEは、企業価値の構造を分析し、変革の重点領域を特定するDS（Deployment Strategist）と連携することで、戦略と実行を接続し、AI駆動の全社変革を支援します。これにより、構想のみで終わらない、成果創出まで見据えた変革の実現を目指します。
図：デロイト トーマツのFDE体制が実現する、企業価値起点のAI変革実行モデル
FDEには、顧客価値創出のマインドセットとともに、AI駆動のシステム・データ連携を設計・実装するフロントエンド、バックエンド、インフラにまたがる幅広いスキルが求められます。デロイト トーマツは、多くのアライアンス企業との協業を通じて培ったDXおよびシステム開発の知見を基盤に、黎明期のFDEがキャリアを形成するための道筋を描きます。
社内資格制度やキャリアモデルを整備し、外部採用に加えて社内からもFDEを輩出する仕組みを構築します。また、大規模業務ソリューションに強みを持つ人材や、複数のクラウドおよびAIサービスを組み合わせる人材など、得意領域を持つFDEをチーム化し、相互に知見・スキルを融合するプロフェッショナル集団を形成していきます。加えて、業種知見に強みを持つ既存の戦略・業務コンサルタントもDSとして育成・強化を図り、クライアントの企業価値向上に向けた変革を支援します。
デロイト トーマツでは、2026年6月からの本格開始に向け、制度整備と並行して、FDE人材の認定・育成、プロジェクトへの戦略的アサインを段階的に進めていきます。立ち上げ期には、FDEマネジメントオフィスがFDEの採用・育成・制度設計・ナレッジ共有・アサイン調整などを担い、全社横断で品質とスピードを両立する運用を目指します。
* 出典：Global Deloitte AI Institute『The State of AI in the Enterprise』
https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/jp/ja/docs/issues/2026/state-of-ai-report-final.pdf
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260430.html
調査レポート「企業におけるAIの活用状況」
https://www.deloitte.com/jp/ja/issues/generative-ai/state-of-ai-in-enterprise.html
2026年6月にFDEマネジメントオフィスを設置し、全社横断でFDEのキャリア形成体制を整備
デロイト トーマツ グループの合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村 研一、以下「デロイト トーマツ」）は、AIを活用したクライアント企業の経営・業務変革を実現するため、経営コンサルティングサービスを強化します。その一環として、2026年6月にFDE（Forward Deployed Engineer） マネジメントオフィスを設置し、FDE人材の活用を本格化します。
こうした背景を踏まえ、デロイト トーマツは、AIを単なる業務効率化にとどめず、企業価値の向上につながる変革を構想から実装・定着まで一貫して支援するFDE人材の活用を本格的に開始します。現場でのAI実装を担うFDEは、企業価値の構造を分析し、変革の重点領域を特定するDS（Deployment Strategist）と連携することで、戦略と実行を接続し、AI駆動の全社変革を支援します。これにより、構想のみで終わらない、成果創出まで見据えた変革の実現を目指します。
図：デロイト トーマツのFDE体制が実現する、企業価値起点のAI変革実行モデル
FDEには、顧客価値創出のマインドセットとともに、AI駆動のシステム・データ連携を設計・実装するフロントエンド、バックエンド、インフラにまたがる幅広いスキルが求められます。デロイト トーマツは、多くのアライアンス企業との協業を通じて培ったDXおよびシステム開発の知見を基盤に、黎明期のFDEがキャリアを形成するための道筋を描きます。
社内資格制度やキャリアモデルを整備し、外部採用に加えて社内からもFDEを輩出する仕組みを構築します。また、大規模業務ソリューションに強みを持つ人材や、複数のクラウドおよびAIサービスを組み合わせる人材など、得意領域を持つFDEをチーム化し、相互に知見・スキルを融合するプロフェッショナル集団を形成していきます。加えて、業種知見に強みを持つ既存の戦略・業務コンサルタントもDSとして育成・強化を図り、クライアントの企業価値向上に向けた変革を支援します。
デロイト トーマツでは、2026年6月からの本格開始に向け、制度整備と並行して、FDE人材の認定・育成、プロジェクトへの戦略的アサインを段階的に進めていきます。立ち上げ期には、FDEマネジメントオフィスがFDEの採用・育成・制度設計・ナレッジ共有・アサイン調整などを担い、全社横断で品質とスピードを両立する運用を目指します。
* 出典：Global Deloitte AI Institute『The State of AI in the Enterprise』
https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/jp/ja/docs/issues/2026/state-of-ai-report-final.pdf
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260430.html
調査レポート「企業におけるAIの活用状況」
https://www.deloitte.com/jp/ja/issues/generative-ai/state-of-ai-in-enterprise.html