金属加工用オイルミスト除去システム競合分析レポート：企業別売上推移と市場シェア動向2026-2032
金属加工用オイルミスト除去システム世界総市場規模
金属加工用オイルミスト除去システムとは、切削加工、研削加工、旋盤加工、フライス加工などの金属加工工程で発生する微細な油煙・油滴・ミスト粒子を効率的に捕集・除去し、作業環境の改善と設備保全を実現する産業用環境対策装置です。加工時に使用される切削油や潤滑油が空気中へ拡散すると、作業者の健康負荷増大、床面の滑り、機械内部の汚染、火災リスク上昇などの問題を招くため、金属加工用オイルミスト除去システムはフィルター、遠心分離、静電集塵、多段分離機構などを用いてミストを回収し、清浄空気を排出します。近年では、省エネルギー性能、自動洗浄機能、IoT監視機能を備えた高性能モデルへの需要が拡大しており、製造現場の安全性・生産性向上に重要な役割を担っております。
図. 金属加工用オイルミスト除去システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348333/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348333/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル金属加工用オイルミスト除去システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の237百万米ドルから2032年には295百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル金属加工用オイルミスト除去システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、労働安全衛生規制の強化
各国で作業環境中の浮遊粒子や油煙に対する規制が強化されており、製造現場では空気品質の改善が重要課題となっております。切削油や潤滑油から発生するミストは、作業者の健康リスクや設備汚染の原因となるため、法令順守と安全対策の観点から金属加工用オイルミスト除去システムの導入需要が拡大しております。
2、自動車・機械産業の生産拡大
自動車部品、産業機械、精密機器などの需要増加に伴い、金属加工設備の稼働率は世界的に上昇しております。旋盤、フライス盤、研削盤、マシニングセンタなどの連続運転では大量のオイルミストが発生するため、生産現場では安定操業を支える設備として金属加工用オイルミスト除去システムへの投資が進んでおります。
3、CNC化・自動化の進展
近年はスマートファクトリー化を背景に、高速CNC加工機や無人運転ラインの導入が加速しております。高回転・高負荷加工では従来以上に微細ミストが発生しやすく、人手を介さずに長時間稼働するため、安定した集塵性能と低保守性を備えた金属加工用オイルミスト除去システムの需要が高まっております。
今後の発展チャンス
1、スマートファクトリー需要の拡大
製造業ではIoT、AI、設備連携を活用したスマートファクトリー化が加速しており、生産設備の稼働監視や予知保全への関心が高まっております。これに伴い、稼働状況、フィルター寿命、風量、消費電力をリアルタイムで管理できる高機能な金属加工用オイルミスト除去システムには大きな成長機会があります。今後は工場全体の管理システムと連携する製品需要が一段と拡大すると見込まれます。
2、EV・精密部品加工市場の成長
電気自動車、半導体製造装置、航空宇宙部品、医療機器などの分野では、高精度な金属加工工程が増加しております。これらの現場では加工品質維持と清浄環境の確保が重要であり、微細ミストを高効率で除去できる金属加工用オイルミスト除去システムの導入余地が広がっております。特に高付加価値製造分野で需要増加が期待されます。
金属加工用オイルミスト除去システムとは、切削加工、研削加工、旋盤加工、フライス加工などの金属加工工程で発生する微細な油煙・油滴・ミスト粒子を効率的に捕集・除去し、作業環境の改善と設備保全を実現する産業用環境対策装置です。加工時に使用される切削油や潤滑油が空気中へ拡散すると、作業者の健康負荷増大、床面の滑り、機械内部の汚染、火災リスク上昇などの問題を招くため、金属加工用オイルミスト除去システムはフィルター、遠心分離、静電集塵、多段分離機構などを用いてミストを回収し、清浄空気を排出します。近年では、省エネルギー性能、自動洗浄機能、IoT監視機能を備えた高性能モデルへの需要が拡大しており、製造現場の安全性・生産性向上に重要な役割を担っております。
図. 金属加工用オイルミスト除去システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348333/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348333/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル金属加工用オイルミスト除去システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の237百万米ドルから2032年には295百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル金属加工用オイルミスト除去システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、労働安全衛生規制の強化
各国で作業環境中の浮遊粒子や油煙に対する規制が強化されており、製造現場では空気品質の改善が重要課題となっております。切削油や潤滑油から発生するミストは、作業者の健康リスクや設備汚染の原因となるため、法令順守と安全対策の観点から金属加工用オイルミスト除去システムの導入需要が拡大しております。
2、自動車・機械産業の生産拡大
自動車部品、産業機械、精密機器などの需要増加に伴い、金属加工設備の稼働率は世界的に上昇しております。旋盤、フライス盤、研削盤、マシニングセンタなどの連続運転では大量のオイルミストが発生するため、生産現場では安定操業を支える設備として金属加工用オイルミスト除去システムへの投資が進んでおります。
3、CNC化・自動化の進展
近年はスマートファクトリー化を背景に、高速CNC加工機や無人運転ラインの導入が加速しております。高回転・高負荷加工では従来以上に微細ミストが発生しやすく、人手を介さずに長時間稼働するため、安定した集塵性能と低保守性を備えた金属加工用オイルミスト除去システムの需要が高まっております。
今後の発展チャンス
1、スマートファクトリー需要の拡大
製造業ではIoT、AI、設備連携を活用したスマートファクトリー化が加速しており、生産設備の稼働監視や予知保全への関心が高まっております。これに伴い、稼働状況、フィルター寿命、風量、消費電力をリアルタイムで管理できる高機能な金属加工用オイルミスト除去システムには大きな成長機会があります。今後は工場全体の管理システムと連携する製品需要が一段と拡大すると見込まれます。
2、EV・精密部品加工市場の成長
電気自動車、半導体製造装置、航空宇宙部品、医療機器などの分野では、高精度な金属加工工程が増加しております。これらの現場では加工品質維持と清浄環境の確保が重要であり、微細ミストを高効率で除去できる金属加工用オイルミスト除去システムの導入余地が広がっております。特に高付加価値製造分野で需要増加が期待されます。