世界据置型オイルフリーコンプレッサー市場2026-2032年：投資機会と競争環境から戦略を策定 Global Reports
据置型オイルフリーコンプレッサー世界総市場規模
据置型オイルフリーコンプレッサーとは、工場や医療現場、食品・電子部品製造などで使用される、据え置き設置型の無給油式圧縮機です。潤滑油を圧縮空気に混入させないため、清浄なエア供給が求められる用途に適しており、製品汚染の防止や設備保全の観点でも有効です。一般に高い連続運転性と安定した吐出性能を備え、固定設置前提で大容量の圧縮空気を効率よく供給します。
図. 据置型オイルフリーコンプレッサーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348332/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348332/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル据置型オイルフリーコンプレッサー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の759百万米ドルから2032年には999百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル据置型オイルフリーコンプレッサー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高い清浄性要求の拡大
据置型オイルフリーコンプレッサーの市場を押し上げる最大の要因は、圧縮空気の清浄性に対する要求が年々高まっていることです。食品、飲料、医薬品、半導体、電子部品などの分野では、油分混入が製品品質や工程安定性に直接影響するため、無給油式の設備が強く求められています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、こうした厳格な品質管理ニーズに適合しやすく、導入が進みやすいです。
2、製造業の自動化・省人化の進展
製造現場では、FA化や省人化の流れに伴い、安定した圧縮空気供給が重要性を増しています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、固定設置によって大容量かつ連続的なエア供給を実現しやすく、自動生産ラインとの親和性が高いです。加えて、設備停止が生産ロスに直結する環境では、信頼性の高い空気源として需要が拡大しています。
3、設備信頼性と保守効率への期待
据置型オイルフリーコンプレッサーは、潤滑油管理が不要または大幅に簡素化されるため、保守負担の軽減や運用効率の向上につながります。油交換や油漏れ対応に伴う手間を抑えられることから、長期的な運用コストの最適化を重視する企業にとって魅力が高いです。さらに、設備の安定稼働を重視する現場では、保守性の高さが導入動機として強く働きます。
今後の発展チャンス
1、クリーン製造需要のさらなる拡大
据置型オイルフリーコンプレッサーは、食品、医薬品、半導体、電子部品など、油分混入を厳しく管理する産業で今後さらに採用が進むと考えられます。製品品質の安定化や異物混入リスクの低減が一層重視される中、据置型オイルフリーコンプレッサーは高い清浄性を確保できる設備として、大きな成長機会を持っています。
2、先端産業における設備高度化
半導体、精密機器、医療機器などの先端産業では、生産工程の高度化に伴い、より安定した圧縮空気供給が求められています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、連続運転性能や圧力の安定性に優れており、高精度な製造プロセスを支える基幹設備として需要拡大が期待されます。
据置型オイルフリーコンプレッサーとは、工場や医療現場、食品・電子部品製造などで使用される、据え置き設置型の無給油式圧縮機です。潤滑油を圧縮空気に混入させないため、清浄なエア供給が求められる用途に適しており、製品汚染の防止や設備保全の観点でも有効です。一般に高い連続運転性と安定した吐出性能を備え、固定設置前提で大容量の圧縮空気を効率よく供給します。
図. 据置型オイルフリーコンプレッサーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348332/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル据置型オイルフリーコンプレッサー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の759百万米ドルから2032年には999百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル据置型オイルフリーコンプレッサー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高い清浄性要求の拡大
据置型オイルフリーコンプレッサーの市場を押し上げる最大の要因は、圧縮空気の清浄性に対する要求が年々高まっていることです。食品、飲料、医薬品、半導体、電子部品などの分野では、油分混入が製品品質や工程安定性に直接影響するため、無給油式の設備が強く求められています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、こうした厳格な品質管理ニーズに適合しやすく、導入が進みやすいです。
2、製造業の自動化・省人化の進展
製造現場では、FA化や省人化の流れに伴い、安定した圧縮空気供給が重要性を増しています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、固定設置によって大容量かつ連続的なエア供給を実現しやすく、自動生産ラインとの親和性が高いです。加えて、設備停止が生産ロスに直結する環境では、信頼性の高い空気源として需要が拡大しています。
3、設備信頼性と保守効率への期待
据置型オイルフリーコンプレッサーは、潤滑油管理が不要または大幅に簡素化されるため、保守負担の軽減や運用効率の向上につながります。油交換や油漏れ対応に伴う手間を抑えられることから、長期的な運用コストの最適化を重視する企業にとって魅力が高いです。さらに、設備の安定稼働を重視する現場では、保守性の高さが導入動機として強く働きます。
今後の発展チャンス
1、クリーン製造需要のさらなる拡大
据置型オイルフリーコンプレッサーは、食品、医薬品、半導体、電子部品など、油分混入を厳しく管理する産業で今後さらに採用が進むと考えられます。製品品質の安定化や異物混入リスクの低減が一層重視される中、据置型オイルフリーコンプレッサーは高い清浄性を確保できる設備として、大きな成長機会を持っています。
2、先端産業における設備高度化
半導体、精密機器、医療機器などの先端産業では、生産工程の高度化に伴い、より安定した圧縮空気供給が求められています。据置型オイルフリーコンプレッサーは、連続運転性能や圧力の安定性に優れており、高精度な製造プロセスを支える基幹設備として需要拡大が期待されます。