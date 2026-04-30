BLコミックレーベル『Tone Comics』4月配信作がランキング入りの好発進！5月13日（水）より待望の第2弾・新作4タイトルを先行配信開始
株式会社ontembaar（オンテンバール、本社：東京都品川区、代表取締役：玉野順也）は新規IP創出を展開するためのさまざまなプロジェクトに取り組む中で、この度、新規BLコミックレーベル「Tone Comics」から新作第2弾を配信することを発表いたします。
■Tone Comicsとは
「心とカラダに響く、ボーイズラブシンフォニー」
新進気鋭の作家陣とともに、いつまでも瑞々しく読者の心に感動を奏でる作品をBLファンにお届けできるレーベルを目指します。
2026年4月8日（水）に第1弾となる4作品を配信開始し、華々しいスタートを飾ることができました。
5月13日（水）には、第2弾となる新作4作品をコミックシーモアにて先行配信いたします。
■5月配信作ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage1】
(C)マドノアカリ/鳶山ひな太/リト/陽寝もす/Tone Comics
■作品書影紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage2】
『アンチラブコンフリクト』
著:リト
仮面を被った訳アリ狼α×極度なα嫌いの羊Ωの、あいいれない二人が送る獣人オメガバース！
https://www.cmoa.jp/title/360388/vol/1/
(C)リト/Tone Comics
―――――――――
『偽物のキスに愛をこめて』
著: 鳶山ひな太
クールで一途な家事代行×ピュアで頑張り屋な新人俳優が送る、期間限定のフェイクラブ！
https://www.cmoa.jp/title/360389/vol/1/
(C)鳶山ひな太/Tone Comics
―――――――――
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage3】
『フラッシュ・ユア・アイズ』
著: 陽寝もす
口下手なカメラマン志望×ストイックでお人好しな裏垢男子の、不器用な二人がカメラを通して惹かれ合うアーティスティック・ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/360390/vol/1/
(C)陽寝もす/Tone Comics
―――――――――
『陽炎のスティグマ』
著: マドノアカリ
気まぐれで妖しい小説家Dom×自己肯定感低め純真Subの、本能で溶け合うDom/Subユニバース！
https://www.cmoa.jp/title/360387/vol/1/
(C)マドノアカリ/Tone Comics
―――――――――
■デジタルサイン入りチェキプレゼントキャンペーン
レーベルリニューアル＆配信を記念して、デジタルサイン入りチェキプレゼントキャンペーンを5月配信作品も実施予定。
続報はToneComics Xアカウント（@tonecomics）にてお知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。
発行:株式会社ontembaar
先行配信先:コミックシーモア
https://www.cmoa.jp/
ToneComics 公式HP
https://tonecomics.jp
ToneComics編集部Xアカウント
https://x.com/tonecomics
ToneComics編集部Instagramアカウント
https://www.instagram.com/tonecomics/
ToneComics 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@tonecomics
■株式会社ontembaarとは
株式会社ontembaarはイラスト・ゲーム・音楽などのコンテンツ制作と「コミック制作」のスタッフ＆ノウハウが融合した制作スタジオです。さまざまなコンテンツ制作を担ってきたスタッフ達による、ノウハウとコネクション、経験を活用・融合して新たなクリエイティブに挑戦し続けております。ontembaarとして「特異性のある制作スタジオ」を目指し、 多くの方々に楽しんでいただけるコンテンツを創出いたします。
■お問い合わせ
株式会社ontembaar
営業広報窓口：company@mng.ontembaar.jp
〒141-0022
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F
ホームページ：https://ontembaar.jp/
配信元企業：株式会社ontembaar
■Tone Comicsとは
「心とカラダに響く、ボーイズラブシンフォニー」
新進気鋭の作家陣とともに、いつまでも瑞々しく読者の心に感動を奏でる作品をBLファンにお届けできるレーベルを目指します。
2026年4月8日（水）に第1弾となる4作品を配信開始し、華々しいスタートを飾ることができました。
5月13日（水）には、第2弾となる新作4作品をコミックシーモアにて先行配信いたします。
■5月配信作ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage1】
(C)マドノアカリ/鳶山ひな太/リト/陽寝もす/Tone Comics
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage2】
『アンチラブコンフリクト』
著:リト
仮面を被った訳アリ狼α×極度なα嫌いの羊Ωの、あいいれない二人が送る獣人オメガバース！
https://www.cmoa.jp/title/360388/vol/1/
(C)リト/Tone Comics
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『偽物のキスに愛をこめて』
著: 鳶山ひな太
クールで一途な家事代行×ピュアで頑張り屋な新人俳優が送る、期間限定のフェイクラブ！
https://www.cmoa.jp/title/360389/vol/1/
(C)鳶山ひな太/Tone Comics
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347908/images/bodyimage3】
『フラッシュ・ユア・アイズ』
著: 陽寝もす
口下手なカメラマン志望×ストイックでお人好しな裏垢男子の、不器用な二人がカメラを通して惹かれ合うアーティスティック・ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/360390/vol/1/
(C)陽寝もす/Tone Comics
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『陽炎のスティグマ』
著: マドノアカリ
気まぐれで妖しい小説家Dom×自己肯定感低め純真Subの、本能で溶け合うDom/Subユニバース！
https://www.cmoa.jp/title/360387/vol/1/
(C)マドノアカリ/Tone Comics
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■デジタルサイン入りチェキプレゼントキャンペーン
レーベルリニューアル＆配信を記念して、デジタルサイン入りチェキプレゼントキャンペーンを5月配信作品も実施予定。
続報はToneComics Xアカウント（@tonecomics）にてお知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。
発行:株式会社ontembaar
先行配信先:コミックシーモア
https://www.cmoa.jp/
ToneComics 公式HP
https://tonecomics.jp
ToneComics編集部Xアカウント
https://x.com/tonecomics
ToneComics編集部Instagramアカウント
https://www.instagram.com/tonecomics/
ToneComics 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@tonecomics
■株式会社ontembaarとは
株式会社ontembaarはイラスト・ゲーム・音楽などのコンテンツ制作と「コミック制作」のスタッフ＆ノウハウが融合した制作スタジオです。さまざまなコンテンツ制作を担ってきたスタッフ達による、ノウハウとコネクション、経験を活用・融合して新たなクリエイティブに挑戦し続けております。ontembaarとして「特異性のある制作スタジオ」を目指し、 多くの方々に楽しんでいただけるコンテンツを創出いたします。
■お問い合わせ
株式会社ontembaar
営業広報窓口：company@mng.ontembaar.jp
〒141-0022
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F
ホームページ：https://ontembaar.jp/
配信元企業：株式会社ontembaar
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