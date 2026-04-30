【新星BLレーベル「Re;zz」新刊第四弾！】4月30日発売の2作品は、有能若手議員×不器用青年のこじらせラブ＆謎の男×高飛車美形モデルの主従BL！刊行記念フェア第二弾も好評開催中！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）はBLレーベル・Re;zzコミックスの第四弾として、『あのね、みっちゃん』（著：すう）と『ご契約に先立ちまして』（著：二区井）を2026年4月30日(木)に発売いたします。また、対象商品を2冊購入すると小冊子が手に入る「Re;zzコミックス刊行記念フェア」第二弾も好評開催中です。
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage1】
(C)すう / ヒーローズ
『あのね、みっちゃん』
著｜すう
出版年月日｜2026年4月30日（木）
ISBN｜978-4-86823-016-8
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
仕事も人付き合いも上手くいかない強面で不器用なみっちゃんは、
弁当の配達先で密かに憧れていた同級生・清野と15年ぶりに再会。
人望も厚く将来有望なイケメン議員の清野とは住む世界が違うと思っていたのに、
何故か同居＆秘書業務を任せられて！？
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage2】
(C)二区井 / ヒーローズ
『ご契約に先立ちまして』
著｜二区井
出版年月日｜2026年4月30日（木）
ISBN｜978-4-86823-023-6
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
甲斐崎くんじゃないとダメだから
容姿もお金も名声も持っている美形モデルの甲斐崎皇也は、
自身の表面だけを見て近づいてくる人々に辟易していた。
そんな彼は、場所を選ばず愛の告白を何度も繰り出してくる謎男・乙野に心とらわれる。
乙野の理解できない行動に振り回されながらも、自分を見てくれる彼が気になって仕方ない。
しかし乙野の行動には裏があって――
★応援書店様では各作品限定特典のご用意もございます。詳細は以下URLよりご覧ください。
『あのね、みっちゃん』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120103.html
『ご契約に先立ちまして』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120388.html
【Re;zzコミックス刊行記念フェアについて】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage3】
刊行記念フェア 第二弾小冊子
■フェア概要
期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、
小冊子をプレゼントいたします。
■対象期間
【第一弾】 終了
【第二弾】 2026年3月30日（月）～5月31日（日）
■フェア第二弾対象商品
(1)3月30日発売『偽龍の守人』藤瀬とな
(2)3月30日発売『忘れた春は君隣り』こみち
(3)4月30日発売『あのね、みっちゃん』すう
(4)4月30日発売『ご契約に先立ちまして』二区井
(5)好評発売中『ゆうちゃん』蜂煮
■特典内容
「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」という
コラボレーションイラストを記載したB6サイズ・8ページの小冊子
■参加書店
アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス（一部店舗のみ）ほか ※敬称略
※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。
■株式会社ヒーローズについて
株式会社ヒーローズは、毎日更新のWEB漫画サイト「HERO'S Web」やキャラクターコンテンツを運営・企画・製作する出版社です。 『ULTRAMAN』『ニワトリ・ファイター』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』などのヒーロー作品が揃う「ヒーローズ」、『転がる姉弟』『ブランクスペース』など様々な人間模様を描く「ふらっとヒーローズ」、『ローゼンガーテン・サーガ』『神無き世界のカミサマ活動』など刺激たっぷりの「わいるどヒーローズ」の3レーベルを展開、ジャンルに捉われない漫画を世に発信。2024年からはBLレーベル「Re;zz」を立ち上げ、さらに多様な漫画を制作してまいります。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage1】
(C)すう / ヒーローズ
『あのね、みっちゃん』
著｜すう
出版年月日｜2026年4月30日（木）
ISBN｜978-4-86823-016-8
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
仕事も人付き合いも上手くいかない強面で不器用なみっちゃんは、
弁当の配達先で密かに憧れていた同級生・清野と15年ぶりに再会。
人望も厚く将来有望なイケメン議員の清野とは住む世界が違うと思っていたのに、
何故か同居＆秘書業務を任せられて！？
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage2】
(C)二区井 / ヒーローズ
『ご契約に先立ちまして』
著｜二区井
出版年月日｜2026年4月30日（木）
ISBN｜978-4-86823-023-6
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
甲斐崎くんじゃないとダメだから
容姿もお金も名声も持っている美形モデルの甲斐崎皇也は、
自身の表面だけを見て近づいてくる人々に辟易していた。
そんな彼は、場所を選ばず愛の告白を何度も繰り出してくる謎男・乙野に心とらわれる。
乙野の理解できない行動に振り回されながらも、自分を見てくれる彼が気になって仕方ない。
しかし乙野の行動には裏があって――
★応援書店様では各作品限定特典のご用意もございます。詳細は以下URLよりご覧ください。
『あのね、みっちゃん』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120103.html
『ご契約に先立ちまして』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120388.html
【Re;zzコミックス刊行記念フェアについて】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348219/images/bodyimage3】
刊行記念フェア 第二弾小冊子
■フェア概要
期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、
小冊子をプレゼントいたします。
■対象期間
【第一弾】 終了
【第二弾】 2026年3月30日（月）～5月31日（日）
■フェア第二弾対象商品
(1)3月30日発売『偽龍の守人』藤瀬とな
(2)3月30日発売『忘れた春は君隣り』こみち
(3)4月30日発売『あのね、みっちゃん』すう
(4)4月30日発売『ご契約に先立ちまして』二区井
(5)好評発売中『ゆうちゃん』蜂煮
■特典内容
「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」という
コラボレーションイラストを記載したB6サイズ・8ページの小冊子
■参加書店
アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス（一部店舗のみ）ほか ※敬称略
※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。
■株式会社ヒーローズについて
株式会社ヒーローズは、毎日更新のWEB漫画サイト「HERO'S Web」やキャラクターコンテンツを運営・企画・製作する出版社です。 『ULTRAMAN』『ニワトリ・ファイター』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』などのヒーロー作品が揃う「ヒーローズ」、『転がる姉弟』『ブランクスペース』など様々な人間模様を描く「ふらっとヒーローズ」、『ローゼンガーテン・サーガ』『神無き世界のカミサマ活動』など刺激たっぷりの「わいるどヒーローズ」の3レーベルを展開、ジャンルに捉われない漫画を世に発信。2024年からはBLレーベル「Re;zz」を立ち上げ、さらに多様な漫画を制作してまいります。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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