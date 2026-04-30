アニメ『ニワトリ・ファイター』第5羽あらすじ＆先行カット公開！桜谷シュウ先生の「CCXP Mexico 2026」参加に加え、カラオケ配信や『花の慶次』コラボYouTubeも。
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第5羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
アニメ『ニワトリ・ファイター』は南米地域のDisney+ のアニメカテゴリで、数ある人気作を抑えて第1位を記録！（※）スペイン語圏を中心に熱狂的な読者を獲得し、世界的なムーブメントを巻き起こしています。その熱を象徴するように、2026年4月24日（金）～26日（日）にメキシコで開催されたポップカルチャーイベント「CCXP Mexico 2026」には原作者・桜谷シュウ先生が登壇。500名を超えるファンへのサイン会を実施するなど、現地でも圧倒的な歓迎を受けました。
また、世界中を席巻する本作の魅力を凝縮したOP・EDテーマが、満を持してカラオケ配信スタート！さらに『花の慶次 -雲のかなたに-』とのスペシャルコラボ企画も開催中。国内外で加速度的に盛り上がりを見せる本作の展開にご注目ください。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第5羽「獣聚鳥散（じゅうしゅうちょうさん）」
些細な喧嘩から、エリザベスやピヨ子と仲違いしてしまったケイジ。
一人で旅を続けるケイジは優しき「鬼獣」・モリオと出会い、心を通わせる。
そんななか、台風が街に迫る…。
一方、親切な少女の家に身を寄せていたエリザベスとピヨ子だったが、
川が氾濫し水流が迫る――！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■桜谷シュウ先生「CCXP Mexico 2026」登壇！500名超のサイン会にメキシコのファンが熱狂！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage3】
2026年4月24日～26日にメキシコで開催された最大級のポップカルチャーイベント「CCXP Mexico 2026」のOmeletteステージに原作者・桜谷シュウ先生が登壇。500名を超えるファンへのサイン会を実施するなど、メキシコの方々から熱烈な歓迎を受けました。大盛況のうちに幕を閉じた本イベントへの参加を終え、桜谷先生より喜びのコメントが寄せられました。
桜谷シュウ先生コメント
連載当初から応援してくれているメキシコのファンのみなさんについに会うことができました！ メキシコの方はストレートに気持ちを伝えてくれるので、とても嬉しく、そして温かい気持ちになりました。
大きなステージにも登壇させてもらい、みなさんの反応を肌で感じることができました。めったにない経験ができ、本当に幸せな時間でした。
■アニメ『ニワトリ・ファイター』OP・EDテーマ、カラオケ配信決定！
世界中を熱狂させるアニメ『ニワトリ・ファイター』のオープニングテーマ「What's a Hero?」（DARUMA Rollin’）とエンディングテーマ「We're Loose Stars」（高橋哲也）が、ついにカラオケへの配信を開始しました。アニメ映像やミュージックビデオとともに、作品の世界観をぜひカラオケでお楽しみください。
配信楽曲情報
OPテーマ「What's a Hero?」DARUMA Rollin’
EDテーマ「We're Loose Stars」高橋 哲也
配信スケジュール・詳細
【JOYSOUND】
配信開始日： 2026年4月29日（水）
配信内容：
OPテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
EDテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
アニメカラオケ情報や話題の新作アニメ主題歌・ゲームソングのリリース情報、豪華賞品が当たる歌唱キャンペーンなどの情報が集約されたアニメファン必見のプロジェクト、「どアニメ宣言！JOYSOUND」の特設ページでも掲載中です。
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/anime
【LIVE DAM WAO! / LIVE DAM AiR / LIVE DAM Ai】
配信開始日：
OPテーマ…2026年4月30日（木）より順次配信
※5月5日（火）より全国の店舗で歌唱可能予定
EDテーマ…2026年5月21日（木）より順次配信
※5月26日（火）より全国の店舗で歌唱可能予定
配信内容：
OPテーマ（フルサイズ）…DARUMA Rollin’本人出演MV映像使用
EDテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
■『花の慶次 -雲のかなたに-』×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボYouTube公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
累計発行部数1,800万部を超える伝説の戦国漫画『花の慶次 -雲のかなたに-』（原作：隆慶一郎 漫画：原哲夫 脚本：麻生未央）が、『ニワトリ・ファイター』を強力バックアップ！ “Wケイジ”のスペシャルコラボ企画を開催中です。
YouTube
『花の慶次』公式YouTubeチャンネル「はなチャン!」でのコラボ企画第二弾が、5月2日（土）20:00より公開決定！『ニワトリ・ファイター』の世界を「はなチャン!」の豪華声優陣によるモーションコミックで味わえます。
▼【漫画 ニワトリ・ファイター】1話・2話を一挙公開！【花慶声優 本人吹き替え】#漫画動画 #マンガ動画 #モーションコミック #ニワトリファイター
https://youtu.be/lP4TNyFFA3Q
※公開時間以降に閲覧可能です
【花の慶次公式チャンネル】
花の慶次 -雲のかなたに- 公式戦国チャンネル -はなチャン!-
https://www.youtube.com/@hananokeiji
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
アニメ『ニワトリ・ファイター』は南米地域のDisney+ のアニメカテゴリで、数ある人気作を抑えて第1位を記録！（※）スペイン語圏を中心に熱狂的な読者を獲得し、世界的なムーブメントを巻き起こしています。その熱を象徴するように、2026年4月24日（金）～26日（日）にメキシコで開催されたポップカルチャーイベント「CCXP Mexico 2026」には原作者・桜谷シュウ先生が登壇。500名を超えるファンへのサイン会を実施するなど、現地でも圧倒的な歓迎を受けました。
また、世界中を席巻する本作の魅力を凝縮したOP・EDテーマが、満を持してカラオケ配信スタート！さらに『花の慶次 -雲のかなたに-』とのスペシャルコラボ企画も開催中。国内外で加速度的に盛り上がりを見せる本作の展開にご注目ください。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第5羽「獣聚鳥散（じゅうしゅうちょうさん）」
些細な喧嘩から、エリザベスやピヨ子と仲違いしてしまったケイジ。
一人で旅を続けるケイジは優しき「鬼獣」・モリオと出会い、心を通わせる。
そんななか、台風が街に迫る…。
一方、親切な少女の家に身を寄せていたエリザベスとピヨ子だったが、
川が氾濫し水流が迫る――！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■桜谷シュウ先生「CCXP Mexico 2026」登壇！500名超のサイン会にメキシコのファンが熱狂！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage3】
2026年4月24日～26日にメキシコで開催された最大級のポップカルチャーイベント「CCXP Mexico 2026」のOmeletteステージに原作者・桜谷シュウ先生が登壇。500名を超えるファンへのサイン会を実施するなど、メキシコの方々から熱烈な歓迎を受けました。大盛況のうちに幕を閉じた本イベントへの参加を終え、桜谷先生より喜びのコメントが寄せられました。
桜谷シュウ先生コメント
連載当初から応援してくれているメキシコのファンのみなさんについに会うことができました！ メキシコの方はストレートに気持ちを伝えてくれるので、とても嬉しく、そして温かい気持ちになりました。
大きなステージにも登壇させてもらい、みなさんの反応を肌で感じることができました。めったにない経験ができ、本当に幸せな時間でした。
■アニメ『ニワトリ・ファイター』OP・EDテーマ、カラオケ配信決定！
世界中を熱狂させるアニメ『ニワトリ・ファイター』のオープニングテーマ「What's a Hero?」（DARUMA Rollin’）とエンディングテーマ「We're Loose Stars」（高橋哲也）が、ついにカラオケへの配信を開始しました。アニメ映像やミュージックビデオとともに、作品の世界観をぜひカラオケでお楽しみください。
配信楽曲情報
OPテーマ「What's a Hero?」DARUMA Rollin’
EDテーマ「We're Loose Stars」高橋 哲也
配信スケジュール・詳細
【JOYSOUND】
配信開始日： 2026年4月29日（水）
配信内容：
OPテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
EDテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
アニメカラオケ情報や話題の新作アニメ主題歌・ゲームソングのリリース情報、豪華賞品が当たる歌唱キャンペーンなどの情報が集約されたアニメファン必見のプロジェクト、「どアニメ宣言！JOYSOUND」の特設ページでも掲載中です。
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/anime
【LIVE DAM WAO! / LIVE DAM AiR / LIVE DAM Ai】
配信開始日：
OPテーマ…2026年4月30日（木）より順次配信
※5月5日（火）より全国の店舗で歌唱可能予定
EDテーマ…2026年5月21日（木）より順次配信
※5月26日（火）より全国の店舗で歌唱可能予定
配信内容：
OPテーマ（フルサイズ）…DARUMA Rollin’本人出演MV映像使用
EDテーマ（TVサイズ）…アニメ映像使用
■『花の慶次 -雲のかなたに-』×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボYouTube公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348225/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
累計発行部数1,800万部を超える伝説の戦国漫画『花の慶次 -雲のかなたに-』（原作：隆慶一郎 漫画：原哲夫 脚本：麻生未央）が、『ニワトリ・ファイター』を強力バックアップ！ “Wケイジ”のスペシャルコラボ企画を開催中です。
YouTube
『花の慶次』公式YouTubeチャンネル「はなチャン!」でのコラボ企画第二弾が、5月2日（土）20:00より公開決定！『ニワトリ・ファイター』の世界を「はなチャン!」の豪華声優陣によるモーションコミックで味わえます。
▼【漫画 ニワトリ・ファイター】1話・2話を一挙公開！【花慶声優 本人吹き替え】#漫画動画 #マンガ動画 #モーションコミック #ニワトリファイター
https://youtu.be/lP4TNyFFA3Q
※公開時間以降に閲覧可能です
【花の慶次公式チャンネル】
花の慶次 -雲のかなたに- 公式戦国チャンネル -はなチャン!-
https://www.youtube.com/@hananokeiji
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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