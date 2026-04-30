アニメ『ニワトリ・ファイター』第5羽あらすじ＆先行カット公開！桜谷シュウ先生の「CCXP Mexico 2026」参加に加え、カラオケ配信や『花の慶次』コラボYouTubeも。

アニメ『ニワトリ・ファイター』第5羽あらすじ＆先行カット公開！桜谷シュウ先生の「CCXP Mexico 2026」参加に加え、カラオケ配信や『花の慶次』コラボYouTubeも。