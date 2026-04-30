圧電効果アクチュエータの世界市場2026年、グローバル市場規模（低圧型、高圧型）・分析レポートを発表
2026年4月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「圧電効果アクチュエータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、圧電効果アクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、圧電効果アクチュエータ市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は836百万ドルと評価され、2031年には1451百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.3%と高く、精密制御技術の需要拡大に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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圧電効果アクチュエータは、圧電効果を利用して電気エネルギーを機械的な動きに変換する装置です。
この特性により、高速かつ高精度な動作が可能であり、微細な位置制御や振動制御などの用途に適しています。精密性と応答性の高さから、さまざまな産業分野で重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では低圧型と高圧型に分かれており、用途別では自動車、電子機器、医療、航空宇宙など幅広い分野で利用されています。
特に電子機器や医療分野における高精度制御の需要が市場拡大を牽引しています。
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主要企業としては、Murata Manufacturing、Physik Instrumente (PI)、TDK、KEMET (Yageo)、CTS Corporation、Taiyo Yuden、HOERBIGER Motion Control、Mechano Transformer Corporation、SuZhou Pant Piezoelectric Tech、Shanghai YiNGUAN Semiconductor Technologyなどが挙げられます。
さらにChengdu Huitong West-electronic、Yancheng Bangci Electronic Technologyなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では電子産業の発展により市場成長が期待されています。
一方で北米や欧州では先端技術開発の進展が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、精密制御技術の需要増加、電子機器の高性能化、医療機器の高度化が挙げられます。一方で、製造コストや技術的な制約が課題となっています。
また、新材料の開発や小型化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も高い成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「圧電効果アクチュエータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、圧電効果アクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、圧電効果アクチュエータ市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は836百万ドルと評価され、2031年には1451百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.3%と高く、精密制御技術の需要拡大に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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圧電効果アクチュエータは、圧電効果を利用して電気エネルギーを機械的な動きに変換する装置です。
この特性により、高速かつ高精度な動作が可能であり、微細な位置制御や振動制御などの用途に適しています。精密性と応答性の高さから、さまざまな産業分野で重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では低圧型と高圧型に分かれており、用途別では自動車、電子機器、医療、航空宇宙など幅広い分野で利用されています。
特に電子機器や医療分野における高精度制御の需要が市場拡大を牽引しています。
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主要企業としては、Murata Manufacturing、Physik Instrumente (PI)、TDK、KEMET (Yageo)、CTS Corporation、Taiyo Yuden、HOERBIGER Motion Control、Mechano Transformer Corporation、SuZhou Pant Piezoelectric Tech、Shanghai YiNGUAN Semiconductor Technologyなどが挙げられます。
さらにChengdu Huitong West-electronic、Yancheng Bangci Electronic Technologyなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では電子産業の発展により市場成長が期待されています。
一方で北米や欧州では先端技術開発の進展が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、精密制御技術の需要増加、電子機器の高性能化、医療機器の高度化が挙げられます。一方で、製造コストや技術的な制約が課題となっています。
また、新材料の開発や小型化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も高い成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。