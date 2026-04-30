まろみのあるジャスミン茶に、ジューシーなマスカットの香り。 「霧ト晴レ」フレーバーティー「白葡萄のジャスミン」を4月30日より販売開始。

まろみのあるジャスミン茶に、ジューシーなマスカットの香り。 「霧ト晴レ」フレーバーティー「白葡萄のジャスミン」を4月30日より販売開始。