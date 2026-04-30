まろみのあるジャスミン茶に、ジューシーなマスカットの香り。 「霧ト晴レ」フレーバーティー「白葡萄のジャスミン」を4月30日より販売開始。
株式会社植田園（静岡県島田市川根町）のフレーバーティーブランド「森から届くフレーバーティー『霧ト晴レ』 from Kawane」（https://kiritohare.jp/）は、2026年4月30日（木）より、茉莉花茶（ジャスミン茶）に、ジューシーなマスカットの香りを添えた「白葡萄のジャスミン」を、公式オンラインショップにて販売開始いたします。
[商品詳細URL] https://kiritohare.jp/c/single/219
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage1】
■ ジャスミンとマスカットの優しく華やかな風味。
「白葡萄のジャスミン」は、厳選したジャスミン茶に、ジューシーなマスカットの甘い香りが広がるフレーバーティーです。
茉莉花（ジャスミン）の清々しい花と、瑞々しいマスカットの香りの優しく華やかな風味は、日常の何気ない水分補給の時間が、少しだけ特別なものに感じられると思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage2】
■ これからの季節、アイスティーでも水出しでも楽しめます。
お湯で抽出したあとたっぷりの氷で急冷する「アイスティー」はもちろん、おやすみ前にセットしてゆっくりと香りを引き出す「水出し」でも美味しくお楽しみいただけます。
マイボトルに入れて持ち歩けば、外出先や仕事中など、いつでも瑞々しく爽やかな香りでリフレッシュしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage3】
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：白葡萄のジャスミン
発売日：2026年4月30日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/219
パッケージ：「晴レ」（オレンジ）デザイン
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage4】
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県島田市川根町の株式会社植田園が展開する、ティーバッグ、オンライン限定のフレーバーティーブランドです。商品の企画から製造、お届けまでを自社で一貫して手がけています。
「お茶の時間を、もっと自由に、もっと身近に」という想いから、どのお茶を選んでも「4ティーバッグ入り：324円（税込）」の均一価格。価格を気にすることなく、その日の気分に合わせて、直感的に好きな香りをお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
[商品詳細URL] https://kiritohare.jp/c/single/219
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage1】
■ ジャスミンとマスカットの優しく華やかな風味。
「白葡萄のジャスミン」は、厳選したジャスミン茶に、ジューシーなマスカットの甘い香りが広がるフレーバーティーです。
茉莉花（ジャスミン）の清々しい花と、瑞々しいマスカットの香りの優しく華やかな風味は、日常の何気ない水分補給の時間が、少しだけ特別なものに感じられると思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage2】
■ これからの季節、アイスティーでも水出しでも楽しめます。
お湯で抽出したあとたっぷりの氷で急冷する「アイスティー」はもちろん、おやすみ前にセットしてゆっくりと香りを引き出す「水出し」でも美味しくお楽しみいただけます。
マイボトルに入れて持ち歩けば、外出先や仕事中など、いつでも瑞々しく爽やかな香りでリフレッシュしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage3】
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：白葡萄のジャスミン
発売日：2026年4月30日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/219
パッケージ：「晴レ」（オレンジ）デザイン
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage4】
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県島田市川根町の株式会社植田園が展開する、ティーバッグ、オンライン限定のフレーバーティーブランドです。商品の企画から製造、お届けまでを自社で一貫して手がけています。
「お茶の時間を、もっと自由に、もっと身近に」という想いから、どのお茶を選んでも「4ティーバッグ入り：324円（税込）」の均一価格。価格を気にすることなく、その日の気分に合わせて、直感的に好きな香りをお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348321/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
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