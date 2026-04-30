青梅の瑞々しさと、シャンパンが運ぶほのかな余韻。 「霧ト晴レ」ノンカフェインティー「うめほのか」を4月30日より販売開始。
株式会社植田園（静岡県島田市川根町）のフレーバーティーブランド「森から届くフレーバーティー『霧ト晴レ』 from Kawane」（https://kiritohare.jp/）は、2026年4月30日（木）より、青梅の爽やかな風味と、ほのかなシャンパンの香りのノンカフェインティー「うめほのか」を、公式オンラインショップにて販売いたします。
[商品詳細URL] https://kiritohare.jp/c/single/251
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage1】
■ 果実の潤いをそのままに、心まで満たされるノンカフェインティー。
「うめほのか」は、青梅の瑞々しい香りが広がる、ノンカフェインのフレーバーハーブティーです。
鮮やかなルビー色と酸味が特徴のハイビスカスとローズヒップに、青梅のジューシーな香りと、気品あるシャンパンの余韻をふわりと纏わせました。カフェインを気にせず、おやすみ前のリラックスタイムや、一日を通していつでも安心してお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage2】
■ アレンジも自由自在。オススメは、炭酸水で作る「ティーソーダ」
「うめほのか」は、炭酸水で割った「ティーソーダ」がおすすめです。少なめのお湯（約80ml）を注いで3分待ってから、ティーバッグを取り出し、氷をたっぷり入れたグラスに注いで炭酸を注ぎます。シュワシュワと弾ける泡とともに、青梅の爽やかな香りとシャンパンの華やかさがより一層引き立ちます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage3】
■ これからの季節、アイスティーでも水出しでも楽しめます。
お湯で抽出したあとたっぷりの氷で急冷する「アイスティー」はもちろん、おやすみ前にセットしてゆっくりと香りを引き出す「水出し」でも美味しくお楽しみいただけます。
マイボトルに入れて持ち歩けば、外出先や仕事中など、いつでも瑞々しく爽やかな香りでリフレッシュしていただけます。
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：うめほのか
発売日：2026年4月30日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/251
パッケージ：「霧ト」（ブルー/ノンカフェイン）デザイン
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage4】
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県島田市川根町の株式会社植田園が展開する、ティーバッグ、オンライン限定のフレーバーティーブランドです。商品の企画から製造、お届けまでを自社で一貫して手がけています。
「お茶の時間を、もっと自由に、もっと身近に」という想いから、どのお茶を選んでも「4ティーバッグ入り：324円（税込）」の均一価格。価格を気にすることなく、その日の気分に合わせて、直感的に好きな香りをお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
[商品詳細URL] https://kiritohare.jp/c/single/251
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage1】
■ 果実の潤いをそのままに、心まで満たされるノンカフェインティー。
「うめほのか」は、青梅の瑞々しい香りが広がる、ノンカフェインのフレーバーハーブティーです。
鮮やかなルビー色と酸味が特徴のハイビスカスとローズヒップに、青梅のジューシーな香りと、気品あるシャンパンの余韻をふわりと纏わせました。カフェインを気にせず、おやすみ前のリラックスタイムや、一日を通していつでも安心してお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage2】
■ アレンジも自由自在。オススメは、炭酸水で作る「ティーソーダ」
「うめほのか」は、炭酸水で割った「ティーソーダ」がおすすめです。少なめのお湯（約80ml）を注いで3分待ってから、ティーバッグを取り出し、氷をたっぷり入れたグラスに注いで炭酸を注ぎます。シュワシュワと弾ける泡とともに、青梅の爽やかな香りとシャンパンの華やかさがより一層引き立ちます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage3】
■ これからの季節、アイスティーでも水出しでも楽しめます。
お湯で抽出したあとたっぷりの氷で急冷する「アイスティー」はもちろん、おやすみ前にセットしてゆっくりと香りを引き出す「水出し」でも美味しくお楽しみいただけます。
マイボトルに入れて持ち歩けば、外出先や仕事中など、いつでも瑞々しく爽やかな香りでリフレッシュしていただけます。
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：うめほのか
発売日：2026年4月30日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/251
パッケージ：「霧ト」（ブルー/ノンカフェイン）デザイン
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage4】
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県島田市川根町の株式会社植田園が展開する、ティーバッグ、オンライン限定のフレーバーティーブランドです。商品の企画から製造、お届けまでを自社で一貫して手がけています。
「お茶の時間を、もっと自由に、もっと身近に」という想いから、どのお茶を選んでも「4ティーバッグ入り：324円（税込）」の均一価格。価格を気にすることなく、その日の気分に合わせて、直感的に好きな香りをお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348314/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
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