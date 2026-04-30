商業航空機MRO市場、機材数の増加と技術革新に牽引され2035年までに1654億米ドル規模に到達へ
世界の商用航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、著しい成長が見込まれており、2025年には推定市場規模1,127億米ドル、2035年には1,654億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.9%です。この成長は、運航中の商用航空機の増加、航空旅行需要の高まり、そしてより高度なMROサービスを必要とする航空機技術の進歩に起因しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/commercial-aircraft-mro-market
主な市場推進要因：
商用航空機MRO業界は、以下のいくつかの主要要因により、着実な成長を遂げると予想されます。
機材規模の拡大：世界的な航空交通量の増加、特に新興国市場における増加は、新型航空機の需要、ひいてはMROサービスの需要を押し上げています。機材規模の拡大に伴い、整備・修理サービスの必要性は大幅に高まります。
技術革新：燃費効率の高いエンジン、複合材料、先進的なアビオニクスシステムの導入など、航空機技術の革新は、専門的なMROサービスへのニーズを高めています。
老朽化した航空機：多くの商用航空機が耐用年数の中間期を迎えるにつれ、より頻繁で専門的な整備サービスへのニーズが高まり、市場需要をさらに押し上げています。
新興市場における航空旅行の増加：アジア太平洋地域や中東などの新興地域で航空旅行が増加するにつれ、MRO業界、特に新世代航空機向けの整備サービスへの需要が急増すると予想されます。
MROサービスの内訳：商用航空機MRO市場は、いくつかの主要なサービスカテゴリーに分類できます。
機体整備：機体の点検と修理に対する継続的なニーズがあるため、この分野は市場の大きな割合を占めています。航空会社が老朽化した機材を運用し続ける限り、機体MROの需要は増加すると予想されます。
エンジン整備：航空機エンジンの複雑化と燃費効率および性能最適化への重視の高まりを背景に、エンジンMROサービスは着実な成長が見込まれます。
アビオニクスおよびコンポーネント整備：航空機のアビオニクスが高度化・洗練化するにつれ、アビオニクスシステムの整備・修理需要が増加します。
ライン整備：定期整備や軽微な修理を含むこの分野は、航空会社がフライト間の迅速なターンアラウンドタイムを求めるようになるにつれ、成長が見込まれます。
地域別分析：
北米：北米は、運航中の航空機数が多く、主要なMROサービスプロバイダーが存在することから、世界のMRO市場において大きなシェアを占めています。この地域は今後も市場における優位性を維持すると予想されます。
欧州：欧州では、特に西欧および東欧諸国において、多数の地域航空会社と老朽化した機材を抱える中で、MROサービスの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域：中国、インド、日本などの国々における航空セクターの成長に伴い、アジア太平洋地域は商用航空機MROサービス市場において最も急速に成長する地域になると予測されています。
中東地域：航空会社の機材の急速な拡大と航空旅行需要の増加により、中東地域も大幅な成長が見込まれています。
市場を形成する技術革新：
予知保全：予知保全におけるAIとIoTの活用は、MRO市場における重要なトレンドになりつつあります。これらの技術は、予防保全を可能にすることで、メンテナンスの必要性を予測し、ダウンタイムを削減するのに役立ちます。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/commercial-aircraft-mro-market
主な市場推進要因：
商用航空機MRO業界は、以下のいくつかの主要要因により、着実な成長を遂げると予想されます。
機材規模の拡大：世界的な航空交通量の増加、特に新興国市場における増加は、新型航空機の需要、ひいてはMROサービスの需要を押し上げています。機材規模の拡大に伴い、整備・修理サービスの必要性は大幅に高まります。
技術革新：燃費効率の高いエンジン、複合材料、先進的なアビオニクスシステムの導入など、航空機技術の革新は、専門的なMROサービスへのニーズを高めています。
老朽化した航空機：多くの商用航空機が耐用年数の中間期を迎えるにつれ、より頻繁で専門的な整備サービスへのニーズが高まり、市場需要をさらに押し上げています。
新興市場における航空旅行の増加：アジア太平洋地域や中東などの新興地域で航空旅行が増加するにつれ、MRO業界、特に新世代航空機向けの整備サービスへの需要が急増すると予想されます。
MROサービスの内訳：商用航空機MRO市場は、いくつかの主要なサービスカテゴリーに分類できます。
機体整備：機体の点検と修理に対する継続的なニーズがあるため、この分野は市場の大きな割合を占めています。航空会社が老朽化した機材を運用し続ける限り、機体MROの需要は増加すると予想されます。
エンジン整備：航空機エンジンの複雑化と燃費効率および性能最適化への重視の高まりを背景に、エンジンMROサービスは着実な成長が見込まれます。
アビオニクスおよびコンポーネント整備：航空機のアビオニクスが高度化・洗練化するにつれ、アビオニクスシステムの整備・修理需要が増加します。
ライン整備：定期整備や軽微な修理を含むこの分野は、航空会社がフライト間の迅速なターンアラウンドタイムを求めるようになるにつれ、成長が見込まれます。
地域別分析：
北米：北米は、運航中の航空機数が多く、主要なMROサービスプロバイダーが存在することから、世界のMRO市場において大きなシェアを占めています。この地域は今後も市場における優位性を維持すると予想されます。
欧州：欧州では、特に西欧および東欧諸国において、多数の地域航空会社と老朽化した機材を抱える中で、MROサービスの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域：中国、インド、日本などの国々における航空セクターの成長に伴い、アジア太平洋地域は商用航空機MROサービス市場において最も急速に成長する地域になると予測されています。
中東地域：航空会社の機材の急速な拡大と航空旅行需要の増加により、中東地域も大幅な成長が見込まれています。
市場を形成する技術革新：
予知保全：予知保全におけるAIとIoTの活用は、MRO市場における重要なトレンドになりつつあります。これらの技術は、予防保全を可能にすることで、メンテナンスの必要性を予測し、ダウンタイムを削減するのに役立ちます。