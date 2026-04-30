女性の不調は体から『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月２３日に『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tNhdi2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4tKg22K
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
「フェム活」という新しいセルフケア！
生理痛、PMS、イライラする日……。
そんな悩みを「仕方のないこと」「体質だから」とあきらめていませんか？
女性の体は、頭のてっぺんから膣まで、すべてがつながっています。
どこか一つだけ整えても、本当の意味で体は整いません。
助産師として多くの女性と向き合うなかで見えてきたのが、
体と心をまるごと整えるセルフケアーー「フェム活」という考え方です。
◎女性の不調は体からの“大切なメッセージ”
◎生理は、日々のケアしだいで「つらいもの」にも「心地よいもの」にもなる
◎フェム活で、女性の自己肯定感を取り戻す！
◎現代女性の脳は疲れている
◎肩こりや頭痛・不眠も膣ケアで改善！
自分の体を知り、いたわること。
その小さな習慣で、女性の体と心は気持ちよく整っていきます。
内容紹介
生理 ＰＭＳ 腟ケア 腸活 メンタル 自己肯定感 性の悩み。
「女性って大変…」から「自分の人生をとことん楽しむ！」へ。
当たり前だと思っていた体の不調、心のストレスを解消する１冊。
■目次
・第１章 フェム活という新しいセルフケア
・第２章 全身が気持ちよく整う自分の体の愛し方 フェムケアの習慣
・第３章 内側から美しく、健康になる腸との付き合い方 食の習慣
・第４章 生きるのがスッとラクになる自分の心の愛し方 思考の習慣
・第５章 今だからこそ知っておきたい大人のための性教育 性の習慣
・第６章 居心地のいい自分になれる生活のつくり方 暮らしの習慣
■著者 芳川悠（ヨシカワユウ）
フェムケア・産前産後ケアサロン「ＬＯＶＥＮＵＳ（ラビナス）」オーナー助産師。
一般財団法人日本プロスピーカー協会認定プロスピーカー。
１９９５年、神奈川県藤沢市生まれ。
４歳のとき白血病を患い、闘病生活の中で「命」と向き合う幼少期を過ごす。
家庭環境や学校での孤立なども重なり、不登校やうつ状態を経験。
しかし、母との関係改善をきっかけに、自己肯定感も上がり、自己愛を取り戻す。
自身の経験から、「命の始まり」と「女性の一生」に寄り添う助産師を志す。
東京医療保健大学医療保健学部看護学科卒業。
看護師・助産師の国家資格のほか、養護教諭一種、日本モンテッソーリ協会認定教員資格を取得。
助産師として約３０００人の親子の妊娠・出産・産後ケアに携わる。
さらに「命の授業」の講師として全国の小・中・高校で講演活動を行い、
これまでに延べ１万人以上の子どもたちに命と自己愛の大切さを伝えてきた。
２０２４年、フェムケアと産前産後ケアを融合した女性のための
多機能サロン「ＬＯＶＥＮＵＳ」を開業
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tNhdi2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4tKg22K
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tNhdi2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4tKg22K
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
生理痛、PMS、イライラする日……。
そんな悩みを「仕方のないこと」「体質だから」とあきらめていませんか？
女性の体は、頭のてっぺんから膣まで、すべてがつながっています。
どこか一つだけ整えても、本当の意味で体は整いません。
助産師として多くの女性と向き合うなかで見えてきたのが、
体と心をまるごと整えるセルフケアーー「フェム活」という考え方です。
◎女性の不調は体からの“大切なメッセージ”
◎生理は、日々のケアしだいで「つらいもの」にも「心地よいもの」にもなる
◎フェム活で、女性の自己肯定感を取り戻す！
◎現代女性の脳は疲れている
◎肩こりや頭痛・不眠も膣ケアで改善！
自分の体を知り、いたわること。
その小さな習慣で、女性の体と心は気持ちよく整っていきます。
内容紹介
生理 ＰＭＳ 腟ケア 腸活 メンタル 自己肯定感 性の悩み。
「女性って大変…」から「自分の人生をとことん楽しむ！」へ。
当たり前だと思っていた体の不調、心のストレスを解消する１冊。
■目次
・第１章 フェム活という新しいセルフケア
・第２章 全身が気持ちよく整う自分の体の愛し方 フェムケアの習慣
・第３章 内側から美しく、健康になる腸との付き合い方 食の習慣
・第４章 生きるのがスッとラクになる自分の心の愛し方 思考の習慣
・第５章 今だからこそ知っておきたい大人のための性教育 性の習慣
・第６章 居心地のいい自分になれる生活のつくり方 暮らしの習慣
■著者 芳川悠（ヨシカワユウ）
フェムケア・産前産後ケアサロン「ＬＯＶＥＮＵＳ（ラビナス）」オーナー助産師。
一般財団法人日本プロスピーカー協会認定プロスピーカー。
１９９５年、神奈川県藤沢市生まれ。
４歳のとき白血病を患い、闘病生活の中で「命」と向き合う幼少期を過ごす。
家庭環境や学校での孤立なども重なり、不登校やうつ状態を経験。
しかし、母との関係改善をきっかけに、自己肯定感も上がり、自己愛を取り戻す。
自身の経験から、「命の始まり」と「女性の一生」に寄り添う助産師を志す。
東京医療保健大学医療保健学部看護学科卒業。
看護師・助産師の国家資格のほか、養護教諭一種、日本モンテッソーリ協会認定教員資格を取得。
助産師として約３０００人の親子の妊娠・出産・産後ケアに携わる。
さらに「命の授業」の講師として全国の小・中・高校で講演活動を行い、
これまでに延べ１万人以上の子どもたちに命と自己愛の大切さを伝えてきた。
２０２４年、フェムケアと産前産後ケアを融合した女性のための
多機能サロン「ＬＯＶＥＮＵＳ」を開業
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』著者芳川悠
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tNhdi2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4tKg22K
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348301/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ