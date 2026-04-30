鉛筆削り市場：製品タイプ、流通チャネル、エンドユーザー、素材、価格帯別―2026-2032年の世界市場予測
鉛筆削り市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.53%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、鉛筆削り市場調査レポートを発行・販売します。
「鉛筆削りレポート」では鉛筆削り業界全体における需要パターン、技術導入、競合ポジショニングを再構築する変革的な変化の分析を言及するほか、市場の動向と差別化を形作る、主要企業の戦略、イノベーションの優先事項、および競合他社の動きに関する経営層向け要約を分析します。
世界の鉛筆削り市場規模は、2025年に1億7,782万米ドルと評価され、2026年の1億8,820万米ドルから2032年には2億5,928万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004975-pencil-sharpeners-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 鉛筆削り市場：製品タイプ別
第9章 鉛筆削り市場：流通チャネル別
第10章 鉛筆削り市場：エンドユーザー別
第11章 鉛筆削り市場：素材別
第12章 鉛筆削り市場：価格帯別
第13章 鉛筆削り市場：地域別
第14章 鉛筆削り市場：グループ別
第15章 鉛筆削り市場：国別
第16章 米国鉛筆削り市場
第17章 中国鉛筆削り市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・鉛筆削り市場の市場力学やイノベーションの促進要因は何ですか？
単純な機械的機能と製品デザイン、人間工学、販売チャネルの革新が交差する独自のニッチ市場を占めています。
・鉛筆削り市場における需要パターンや技術導入の変化はどのようなものですか？
技術の採用は、初歩的な電動化から、よりスマートでメンテナンスが容易な電動モデルへと移行しています。
・2025年の米国関税措置の影響はどのようなものですか？
政策変更や関税措置は、製造業者、流通業者、調達チームに新たな複雑さを生み出しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、鉛筆削り市場調査レポートを発行・販売します。
「鉛筆削りレポート」では鉛筆削り業界全体における需要パターン、技術導入、競合ポジショニングを再構築する変革的な変化の分析を言及するほか、市場の動向と差別化を形作る、主要企業の戦略、イノベーションの優先事項、および競合他社の動きに関する経営層向け要約を分析します。
世界の鉛筆削り市場規模は、2025年に1億7,782万米ドルと評価され、2026年の1億8,820万米ドルから2032年には2億5,928万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004975-pencil-sharpeners-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 鉛筆削り市場：製品タイプ別
第9章 鉛筆削り市場：流通チャネル別
第10章 鉛筆削り市場：エンドユーザー別
第11章 鉛筆削り市場：素材別
第12章 鉛筆削り市場：価格帯別
第13章 鉛筆削り市場：地域別
第14章 鉛筆削り市場：グループ別
第15章 鉛筆削り市場：国別
第16章 米国鉛筆削り市場
第17章 中国鉛筆削り市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・鉛筆削り市場の市場力学やイノベーションの促進要因は何ですか？
単純な機械的機能と製品デザイン、人間工学、販売チャネルの革新が交差する独自のニッチ市場を占めています。
・鉛筆削り市場における需要パターンや技術導入の変化はどのようなものですか？
技術の採用は、初歩的な電動化から、よりスマートでメンテナンスが容易な電動モデルへと移行しています。
・2025年の米国関税措置の影響はどのようなものですか？
政策変更や関税措置は、製造業者、流通業者、調達チームに新たな複雑さを生み出しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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