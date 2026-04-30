サーフィン用品市場：製品カテゴリー、スキルレベル、性別、年齢層、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
サーフィン用品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.43%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、サーフィン用品市場調査レポートを発行・販売します。
「サーフィン用品レポート」では累積的な関税変動が、サーフィン用品のバリューチェーン全体における調達選択、流通経済、競合上の位置づけにどのような変化をもたらすかについての分析を言及するほか、製品タイプ、チャネル、価格帯、人口統計学的コホートを結びつけ、的確な製品ロードマップとチャネル投資を導く、実用的なセグメンテーションの知見を分析します。
世界のサーフィン用品市場規模は、2025年に49億5,000万米ドルと評価され、2026年の51億7,000万米ドルから2032年には71億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000751-surfing-equipment-market-by-product-category-skill.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・販売チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 サーフィン用品市場：製品カテゴリー別
第9章 サーフィン用品市場：スキルレベル別
第10章 サーフィン用品市場：性別
第11章 サーフィン用品市場：年齢層別
第12章 サーフィン用品市場：販売チャネル別
第13章 サーフィン用品市場：地域別
第14章 サーフィン用品市場：グループ別
第15章 サーフィン用品市場：国別
第16章 米国のサーフィン用品市場
第17章 中国のサーフィン用品市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・サーフィン用品市場の現代のエコシステムはどのようなものですか？
サーフィン用品セクタは、スポーツ文化、ライフスタイル消費、専門的な製造の交点に位置し、パフォーマンスの向上、環境への持続可能性、シームレスなオムニチャネル体験に対する消費者の需要に牽引され、急速に進化しています。
・材料の革新やデジタルコマースの拡大は、産業にどのような影響を与えていますか？
材料と製造技術の進歩により、ニッチなデザイナーにとっての参入障壁が低くなり、大手ブランドはより迅速な製品改良が可能になっています。消費者は製品の出所やライフサイクルへの影響を厳しく問うようになり、ブランドはリサイクル可能な部品や植物由来のネオプレン代替材料の導入を試みています。
・関税変動はサーフィン用品のバリューチェーンにどのような影響を与えますか？
貿易や関税に関する施策の転換は、調達戦略、在庫管理、価格体系に累積的な影響を及ぼします。輸入部品や完成品に対する関税が引き上げられると、メーカーは着荷コストの上昇に直面し、利益率の圧迫や小売業者による価格調整を余儀なくされることがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、サーフィン用品市場調査レポートを発行・販売します。
「サーフィン用品レポート」では累積的な関税変動が、サーフィン用品のバリューチェーン全体における調達選択、流通経済、競合上の位置づけにどのような変化をもたらすかについての分析を言及するほか、製品タイプ、チャネル、価格帯、人口統計学的コホートを結びつけ、的確な製品ロードマップとチャネル投資を導く、実用的なセグメンテーションの知見を分析します。
世界のサーフィン用品市場規模は、2025年に49億5,000万米ドルと評価され、2026年の51億7,000万米ドルから2032年には71億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000751-surfing-equipment-market-by-product-category-skill.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・販売チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 サーフィン用品市場：製品カテゴリー別
第9章 サーフィン用品市場：スキルレベル別
第10章 サーフィン用品市場：性別
第11章 サーフィン用品市場：年齢層別
第12章 サーフィン用品市場：販売チャネル別
第13章 サーフィン用品市場：地域別
第14章 サーフィン用品市場：グループ別
第15章 サーフィン用品市場：国別
第16章 米国のサーフィン用品市場
第17章 中国のサーフィン用品市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・サーフィン用品市場の現代のエコシステムはどのようなものですか？
サーフィン用品セクタは、スポーツ文化、ライフスタイル消費、専門的な製造の交点に位置し、パフォーマンスの向上、環境への持続可能性、シームレスなオムニチャネル体験に対する消費者の需要に牽引され、急速に進化しています。
・材料の革新やデジタルコマースの拡大は、産業にどのような影響を与えていますか？
材料と製造技術の進歩により、ニッチなデザイナーにとっての参入障壁が低くなり、大手ブランドはより迅速な製品改良が可能になっています。消費者は製品の出所やライフサイクルへの影響を厳しく問うようになり、ブランドはリサイクル可能な部品や植物由来のネオプレン代替材料の導入を試みています。
・関税変動はサーフィン用品のバリューチェーンにどのような影響を与えますか？
貿易や関税に関する施策の転換は、調達戦略、在庫管理、価格体系に累積的な影響を及ぼします。輸入部品や完成品に対する関税が引き上げられると、メーカーは着荷コストの上昇に直面し、利益率の圧迫や小売業者による価格調整を余儀なくされることがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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