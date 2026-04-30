株式会社ファランドール（本社：神奈川県横浜市）は、日本古来の希少素材“天蚕（てんさん）シルク”を活用した『横濱天蚕シルクシリーズ』を展開し、新たな横浜土産として提案を強化しています。本シリーズは、横浜発の優れた商品として「ヨコハマグッズ横濱001」に認定されており、観光客および地元顧客から支持を広げています。





【背景】

横浜は開港以来、生糸輸出の拠点として発展し、日本の近代化を支えた“絹の港”として知られています。

株式会社ファランドールは、この歴史的背景に着目し、「横浜とシルクの物語を現代に伝える」ことをコンセプトに商品開発を行っています。





【商品概要】

■ 横濱天蚕シルクハンドクリーム

天蚕シルク由来成分と植物性オーガニック成分を配合し、乾燥しがちな手肌にうるおいを与え、なめらかに整えるハンドクリームです。

横浜市の花「バラ」の天然精油がほのかに香り、 しっとりうるおいのシルクヴェールがやさしく手指を包み込みます。 コンパクトで持ち運びやすく、横浜土産としても人気の高いアイテムです。

価格：1,320円（税込）30g

https://www.farandole.co.jp/?pid=179989016





■ 横濱天蚕シルクエッセンスリップ

唇の乾燥や荒れを防ぎ、ふっくらとした潤いを与えるリップケアアイテム。

天蚕シルク由来成分と植物性オーガニック成分が唇をなめらかに整え、自然なツヤを演出します。無色、無香タイプでシーンを選ばず使用できるため、性別や年齢を問わずギフト需要にも対応。“実用性の高い横浜土産”として選ばれています。

価格：990円（税込）3g

https://www.farandole.co.jp/?pid=189818177





【“横浜土産”として選ばれる理由】

本シリーズは、“使うたびに横浜を思い出すコスメ”として、観光客や地元顧客から支持を拡大。

・軽量で持ち帰りやすい

・実用性が高く贈り物に最適

・横浜とシルクのストーリー性

といった特長から、食品に次ぐ“新たな横浜土産の定番”として注目されています。

“旅の余韻を肌に纏う”というコンセプトのもと、観光体験と日常をつなぐビューティーアイテムとして展開しています。





【販売場所】

・横浜市内の観光施設および土産店

・駅売店・イベント会場（期間限定含む）

・横浜シルクセンター内ファランドールサロン https://www.mayuco.jp/

【今後の展開】

株式会社ファランドールは今後、観光施設・宿泊施設・イベントとの連携を強化し、国内外の観光客に向けた販売機会の拡大を図ります。

横浜とシルクの歴史的価値を背景に、“美と文化を持ち帰る体験”の提供を目指します。





【会社概要】

株式会社ファランドール

所在地：神奈川県横浜市

創業：2007年

事業内容：天蚕シルクを活用した化粧品の企画・製造・販売

https://www.farandole.co.jp/?mode=f5



















