メイン画像





Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、鉄鋼専門商社として酸洗鋼板の販売・加工を展開する入船鋼材株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：市野 勝昌)が営業部門にbellSalesAIを導入したことを発表しました。

同社ではSalesforceを活用した営業管理を推進していましたが、商談後の入力作業に多大な時間を要することが課題となっており、報告の遅延や内容の精度低下につながっていました。その結果、せっかくのSalesforceに鮮度・精度の高いデータが蓄積されず、CRMが本来の力を発揮しきれない状況にありました。bellSalesAI導入により、bellSalesAIを活用する営業担当者が訪問後3日以内の報告ルールを着実に守れるようになったほか、新人が商談後に自律的に復習できる環境も実現しています。









■導入背景

入船鋼材株式会社は、1953年の創業以来、「酸洗鋼板販売のパイオニア」として、お客様から指定された鋼種の鋼板を指定サイズに加工して届けるサービスを提供しています。レベラー・シャーリング・レーザー・スリットなどの加工サービスや自社便による納品体制を強みに、東京本社のほか浦安SL工場・浦安LP工場・浦安デポ・大阪営業所・北海道営業所・新潟営業所(2026年4月開設)と計6拠点を展開。静岡入船鋼材株式会社・入船テクニカ株式会社・入船ロジスティクス株式会社・Irifune Steel (Thailand) Co., Ltd. の4つの子会社とともに、モノづくりを支える産業素材の安定供給を担っています。





事業拡大とともに営業活動量が増加する中で、Salesforceを活用した営業管理を推進していましたが、以下の課題が顕在化していました。





1. 入力負担による報告の遅延

商談後のSalesforce入力に多大な時間がかかるため、訪問後の報告が遅れがちとなり、マネージャーがリアルタイムで営業状況を把握することが困難な状況でした。





2. 入力品質の低下

時間的制約から報告内容が簡略化されやすく、商談の実態が正確にCRMへ反映されないケースが発生していました。結果として、Salesforceに蓄積されるデータの鮮度・精度が上がらず、データドリブンな営業マネジメントの実現が難しい状況でした。





3. 新人育成の不安

新人営業担当者が一人で商談に臨む際、重要なポイントを漏れなく記録・吸収することへの不安も課題となっていました。





こうした背景から、Salesforceへの入力負担を根本から解消し、営業報告の適時化・標準化を実現するため、bellSalesAIを導入いただく運びとなりました。









■導入の決め手となったポイント

既存運用を変えずにSalesforce自動入力が実現できること

セールスフォース・ジャパン社からの紹介をきっかけに検討を開始した同社では、「現状打破には最善の機能」と確信できる製品として、Salesforceとシームレスに連携し商談情報を自動抽出・構造化できるbellSalesAIを選定しました。すでに運用しているSalesforce環境をそのまま活かしながら入力負担だけを解消できる点が、導入の大きな決め手となりました。









■導入効果・今後の期待効果

1. Salesforceデータの鮮度・品質向上

・bellSalesAIを使いこなしている営業担当者は、訪問後3日以内の報告ルールを着実に遵守できるようになり、Salesforceにタイムリーかつ精度の高い商談データが蓄積されるようになりました。

・記憶やメモの漏れをAIが要約・補完するため、これまで簡略化されがちだった報告内容の質が向上し、CRMが営業マネジメントの「生きたデータベース」として機能し始めています。

・今後は報告内容の定量化と質の均一化により、担当者間のばらつきのない客観的な商談記録の確保を目指します。





2. 営業担当者の入力工数削減と情報共有の迅速化

・商談後の入力作業時間が大幅に短縮され、営業担当者がお客様との対話や次の商談準備に集中できる環境が整いつつあります。

・今後は商談情報をリアルタイムでSalesforceに反映し、組織全体でのさらなる迅速な情報共有を推進します。





3. 新人育成の強化と組織営業力の底上げ

・一人で営業活動に臨んだ新人担当者が、商談後に復習できるようになり、自律的な学習環境が実現しています。

・上長がCRMに記録された商談内容をもとに的確なフォローアップや指導を行いやすくなることで、組織全体の営業スキル向上が期待されています。

・今後はSalesforceに蓄積された過去商談データの検索・振り返りや、優秀な営業担当者のベストプラクティスのデータ共有により、組織全体のさらなる底上げを推進します。









■顧客コメント

「営業担当者は、製造業のお客様の工場や事業所を訪問して商談することが多く、複雑な仕様や複数工場の情報を正確に記録することが課題でした。Salesforceは以前から導入していましたが、入力の手間が大きく、どうしても報告が後回しになったり、内容が簡略化されてしまうことが悩みでした。

bellSalesAI導入後は、商談内容が自動で記録・構造化されるため、営業担当はお客様との対話に集中できるようになりました。特に、商談総括やネクストアクションが高い精度で抽出されることで、商談後の振り返りや次回提案の準備が格段に効率化されました。Salesforceへの情報反映も自動化され、マネージャーへの活動報告がタイムリーに行えるようになったことは大きな効果です。

製造業特有の専門用語についてもプロンプト修正により精度向上を図れる点を評価しています。営業活動の可視化を通じて、組織全体の営業力向上につなげていきたいと考えています。」

(入船鋼材株式会社 営業部営業課 課長 吉田 秀和 氏)









■今後の展望

入船鋼材株式会社では、bellSalesAIの活用を通じて、Salesforceへの営業データ蓄積の精度とリアルタイム性をさらに高めていきます。具体的には、訪問直後にSalesforceへ同期しても問題ないサマリー精度の実現を目指し、現場の報告負担をさらに軽減するとともに、データドリブンな営業マネジメント体制の強化を図ります。

また、bellSalesAIによって蓄積された商談データを分析することで、顧客ごとのニーズや課題の深堀りを実現し、鉄鋼専門商社としての提案力と顧客満足度のさらなる向上を目指していきます。同社が掲げる「酸洗鋼板扱い高世界一、鋼板加工精度世界一」というビジョンの実現に向け、営業組織の生産性向上を継続的に推進してまいります。









■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出 ： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■入船鋼材株式会社 会社概要

商号 ： 入船鋼材株式会社

所在地 ： 東京都中央区八丁堀3-11-12 大基ビル6F

代表者 ： 代表取締役社長 市野 勝昌

創業 ： 1953年(昭和28年)4月1日

設立 ： 1973年(昭和48年)9月28日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： 各種鉄鋼板類その他産業素材の加工・販売

ホームページ ： https://www.irifune-po.com/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/