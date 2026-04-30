バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」(27,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月30日(木)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000247745/?rt=pr





カクレマル -MEMORIAL EDITION-





■商品特長

『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀「カクレマルを」、大人向けなりきり玩具として立体化。全長約700mmのボリュームで商品化し、刀身や鍔、グリップに至るまで、劇中イメージに基づいた造形と彩色を採用しました。





劇中で印象的な剣撃音を複数収録、より劇中に近い剣撃遊びを演出！

さらに振動ギミックを内蔵することで、斬撃時の手応えを演出します。刀身の文字部分にはLED発光ギミックを搭載し、必殺技発動時には音声と共に刀身が発光。





また、カクレンジャー5人の名乗り台詞、必殺技攻撃時の台詞も収録。

刀身に内蔵されたセンサーにより、抜刀・納刀アクションに対応した音声が発動。加えて、作品世界を彩るBGMを収録することで、なりきり遊びの臨場感をリアルに演出します。





カクレンジャーの戦いを象徴する武器「カクレマル」を、多彩な音声・発光・アクションギミックとともに再現したMEMORIAL EDITIONです。





カクレマル -MEMORIAL EDITION-(イメージ1)

カクレマル -MEMORIAL EDITION-(イメージ8)





■商品概要

・商品名 ：カクレマル -MEMORIAL EDITION-

( https://p-bandai.jp/item/item-1000247745/?rt=pr )

・価格 ：27,500円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：カクレマル…1、鞘…1、エンブレムパーツ…2×5種

・商品サイズ：約H700mm×W50mm×D40mm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月30日(木)16時～2026年6月29日(月)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映





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