金目鯛専門の和食店「ぞんぶん」「金目鯛の佐藤」などを新宿三丁目エリアで展開する株式会社FT・アンファング(本社：東京都新宿区／代表取締役：佐藤 優馬)は、同社が運営する「たいやき神田達磨 新宿三丁目店」にて、新商品「キンメたい焼き」を2026年5月2日(土)に販売開始いたします。





本商品は、「鯛」を扱い続けてきた金目鯛専門店の視点で開発した、当店オリジナルの新作たい焼きです。いちごフレーバーで真っ赤に着色した独自の生地に、北海道産小豆の自家製つぶあんと苺、または自家製カスタードクリームと苺を組み合わせた、いちご大福の発想を取り入れたプレミアムな逸品となっております。





金目鯛専門店の「キンメたい焼き」2026年5月2日販売開始





■開発背景：金目鯛を扱う専門店だからこそ「鯛」という日本の食文化に改めて向き合った

「鯛」は、古来より日本人にとって慶事と縁起を象徴する魚です。私たちFT・アンファングは、「ぞんぶん」「金目鯛の佐藤」をはじめとする金目鯛専門店を新宿三丁目エリアで複数展開し、「鯛」という素材と長年向き合ってまいりました。





そのなかで、もうひとつの「たい」――「たい焼き」という日本の伝統菓子に、専門店としての視点から取り組めないかと考えたのが、本商品開発の出発点です。





素材を選ぶ「目利き」、温度や仕上げを見極める「手仕事」、そして「赤」という色彩への美意識――。これらは、金目鯛を扱い続けてきた料理人の感覚と、たい焼きという和菓子の世界に共通する要素でもあります。





そこから生まれたのが、いちごフレーバーで真っ赤に色付けした独自生地を使い、苺と餡を組み合わせた「キンメたい焼き」です。金目鯛の鮮やかな朱赤を思わせるこの色彩は、苺の赤、いちご大福の赤、そして「鯛」が古来まとってきた祝いの赤を、ひとつのたい焼きの上に重ねる試みでもあります。





当店オリジナル！キンメたい焼き





■商品概要

「キンメたい焼き」は、「たいやき神田達磨 新宿三丁目店」だけで味わえる、当店オリジナルの新作たい焼きです。フレーバーは2種類、いずれも国産小麦・無添加生地に苺フレーバーを加えた真っ赤な独自生地を使用しています。









■商品ラインナップ

商品名：キンメたい焼き 〈つぶあん／いちご〉

価格 ：420円(税込)

内容 ：いちごフレーバーの赤い生地に、

北海道産小豆の自家製つぶあんと苺をたっぷり





商品名：キンメたい焼き 〈クリーム／いちご〉

価格 ：450円(税込)

内容 ：いちごフレーバーの赤い生地に、

自家製カスタードクリームと苺の組み合わせ









■こだわりの素材

●いちご生地：国産小麦と無添加素材を使用し、苺フレーバーで真っ赤に色付けした当店オリジナル生地。

●北海道産小豆：ブランド本部・神田達磨と同じく北海道産小豆を使用した自家製つぶあん。甘さを抑えた粒感のある仕上がり。

●自家製カスタード：薄皮と相性の良い甘めのクリーム。苺の酸味と合わせることで、いちご大福のような後味に。

●苺：断面がきれいな盛り付けで、苺本来の彩りと食感を活かしています。





(上から)キンメたい焼き〈つぶあん／いちご〉〈クリーム／いちご〉





■「たいやき神田達磨」と新宿三丁目店について

「たいやき神田達磨」は、「羽根付きたい焼き」(登録商標)を提供する元祖ブランドとして、株式会社ルーツが運営する全国展開の和菓子ブランドです。





「新宿三丁目店」は、株式会社FT・アンファングがフランチャイズ加盟する形で運営しており、「キンメたい焼き」は新宿三丁目店のみで販売する独自商品となります。神田達磨ブランドの伝統的な技術と、運営会社が金目鯛専門店として培ってきた素材選定の視点を、ひとつのたい焼きの上に掛け合わせた取り組みです。





なお、「ハムチーズ」「ジャガハムチーズ」など、本部メニューにはない塩系商品の展開も当店独自に行っており、新宿三丁目店ならではのラインナップを継続的にお届けしてまいります。





当店「たいやき神田達磨 新宿三丁目店」は、これまでテレビ東京系列の番組をはじめ、各種ウェブメディア・ネットニュース等で取り上げていただいた実績があります。元祖「羽根付きたい焼き」を継承しつつ、運営会社ならではの独自商品で新宿三丁目エリアの食の魅力を発信してまいります。





たいやき神田達磨 新宿三丁目店

たいやき神田達磨 メニュー

たいやき神田達磨 メニュー2





■店舗情報

店舗名 ： たいやき神田達磨 新宿三丁目店

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-11-6 エクレ新宿106

営業時間 ： 12:00 - 23:00

電話番号 ： 03-6273-1602

Instagram： https://www.instagram.com/kanda.daruma.shinjuku/

※情報はInstagramにて随時ご案内いたします









■会社概要

企業名： 株式会社FT・アンファング

代表者： 代表取締役 佐藤 優馬

所在地： 東京都新宿区西新宿5-8-1 第1ともえビル805