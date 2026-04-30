アルゴファイルジャパン株式会社(本社：東京都千代田区神田錦町1-7 代表取締役社長：西村 達也)は、ホビー用ルーターの新しい基準となるマイクロモーターシステム「STAR P70(スターP70)」を、2026年5月16日～17日の第64回静岡ホビーショー一般公開日にて限定先行発売いたします。

「STAR P70」は、長年プロモデラーや原型師に支持されてきた「スターライトシリーズ」の設計思想を継承しつつ、現代の模型製作において重要視される「正確な回転管理」と「取り回しの良さ」を追求した最新モデルです。





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【STAR P70 の主な特長】

1. 取り回しを向上させる「軽量・短尺」設計

前モデル「スターライトシリーズ」と比較し、ハンドピース(SPH70)を重量185g、全長135mmと小型・軽量化することで、優れた操作性を実現しました。これにより、長時間の精密作業における手指への負担を軽減します。





2. 視認性と再現性を確保する「デジタル回転数表示」

コントローラー前面にデジタルタッチパネルを搭載しました。これまで感覚に頼ることが多かった回転管理を数値化することで、模型用プラスチックやレジン等の溶着を防ぐ低回転から、切削力を要する高回転まで、素材に応じた最適な条件を正確に再現できます。また、ブラシやバフといった回転数管理が重要で、かつ低回転域での粘り強さが求められる先端工具の使用にも適した特性を備えています。





3. 作業環境に適応する「防塵構造」と「正逆転切替スイッチ」

切削粉の侵入を抑制する防塵機能を強化し、モーターの耐久性を高めました。また、低回転域においても粘り強いトルクを維持する設計に加え、正逆転切替スイッチを搭載することで、多様な素材や加工方向、利き手に応じた安定した作業を可能にしています。





4. 設置性と収納性に配慮したコントローラー設計

ACアダプタの外付け化により、コントローラー本体(SPC70)は約357.5gと軽量です。W81×D181×H121mmのスリムな筐体は、限られた作業スペースに設置しやすく、不使用時の収納も容易な設計となっています。





5. 効率的な作業を追求したインターフェース

● ビットスタンド：コントローラー上面に先端工具を整理できるビットスタンドを配置しました。作業頻度の高いビットを身近に置くことで、工具交換を円滑に行うことができ、作業の集中力を維持します。

● フットスイッチ：踏むごとにON/OFFが切り替わる方式を採用しており、踏み続ける必要がありません。

● 一体型ハンドピーススタンド：本体後部にスタンドを標準装備し、作業の中断と再開をスムーズに行えます。









＜製品仕様＞

製品名 ： STAR P70(スターP70)

型番/JAN ： ホワイト…STP70STW / JAN 4589455 351128

ブラック…STP70STB / JAN 4589455 351135

回転数 ： 0 ～ 35,000回転/分 (無段変速)

コレット径 ： 2.35mm

サイズ・重量： ハンドピース (SPH70)…全長135mm / 重量185g

コントローラー (SPC70)…W81×D181×H121mm / 重量357.5g

入力 ： AC100-120V / 50-60 Hz

出力 ： DC30V＝4000mA

パワー ： 120W (最大)





＜価格＞

希望小売価格：34,980円(税込)





＜セット内容＞

ハンドピース、コントローラー、ON/OFFフットスイッチ、ACアダプタ





＜先行発売日＞ 2026年5月16日(土)～17日(日) 第64回静岡ホビーショー一般公開日

＜一般発売日＞ 2026年5月29日(金)









【お客様からのお問い合わせ先】

アルゴファイル ホビー部

e-mail ： info_hobby@argofile.co.jp

X(旧Twitter)： @argofile_hobby https://x.com/argofile_hobby





＜Photo＞





ハンドピース





上面にハンドピーススタンドとビットスタンド





【会社概要】

会社名 ： アルゴファイルジャパン株式会社

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町1-7 錦町一丁目ビル 3F

代表者 ： 代表取締役社長 西村 達也

設立 ： 1979年9月

URL ： https://www.argofile.co.jp/

事業内容： 1. 機械工具の製造、輸出、輸入及び国内販売

2. 工業薬品の製造、輸出、輸入及び国内売買