CS放送「衛星劇場」では、毎日平日午後4時から歌舞伎を放送中。 5月は義経と愛妾・静御前の別れを哀感豊かに描く『義経千本桜 鳥居前』 (2025年10月)、歌舞伎の様式美を味わう華やかな舞踊『石橋』(2022年2月)、立場の異なる二人の交流を描く心温まる物語『泥棒と若殿』(2021年2月)をテレビ初放送します。 さらに今年5月に行われる歌舞伎座の「團菊祭五月大歌舞伎」で尾上松緑の長男・左近が三代目尾上辰之助を襲名することを記念し、藤間大河名での出演作も放送。稚児音若役で可愛らしくも堂々と初お目見得を果たした『音羽嶽だんまり』の本編終了後には、三代目尾上辰之助襲名記念独占インタビューも放送します。ぜひご覧ください！

義経千本桜 鳥居前

放送日：5月7日(木)午後5:30～／12日(火)午後5:15～ 他 2025年／令和7年10月・歌舞伎座 [出演]尾上右近、尾上左近(改め辰之助)、大谷桂三、市川男寅、中村玉太郎、中村吉之丞、市村橘太郎、中村橋之助、中村歌昇 伏見稲荷の鳥居前で、都を落ち行く義経を追いかけてきた静御前の危機に、義経の忠臣・佐藤忠信が駆けつけて…。佐藤忠信実は源九郎狐を尾上右近、静御前を左近（改め辰之助）、源九郎判官義経を歌昇が勤めた舞台。

石橋

https://www.eigeki.com/series/S79928

放送日：5月14日(木)午後5:30～／20日(水)午後5:30～ 他 2022年／令和4年2月・歌舞伎座 [出演]中村錦之助、尾上左近(改め辰之助) 能の「石橋」をもとにした「獅子物」と呼ばれる歌舞伎舞踊の一つ。華やかな音楽に乗って勇壮に舞う獅子の姿、特に激しい毛振りは圧巻。

泥棒と若殿

https://www.eigeki.com/series/S79929

放送日：5月4日(月)午後4:45～／14日(木)午後4:00～ 他 2021年／令和3年2月・歌舞伎座 [出演]尾上松緑、坂東巳之助、市川男寅、尾上左近(改め辰之助)、市川弘太郎(現・青虎)、中村亀鶴、坂東亀蔵 荒れ果てた廃墟のような御殿。この屋敷に泥棒に入ろうと忍び込んだ伝九郎は、床についていた侍に出刃包丁を向けて金を要求します。実はこの侍は、領主の次男・松平成信で、家督相続をめぐる御家騒動に巻き込まれ、3年前からこの館に幽閉されていたのです。

https://www.eigeki.com/series/S79930

三代目尾上辰之助襲名記念放送

音羽嶽だんまり 藤間大河初お目見得

放送日：5月4日(月)午後4:00～／28日(木)午後4:00～ 2009年／平成21年10月･歌舞伎座 [出演]七代目尾上菊五郎、尾上松緑、藤間大河(尾上左近改め辰之助)、中村吉右衛門、中村富十郎 ※本編終了後に三代目尾上辰之助襲名記念独占インタビューを放送 藤間大河の可愛らしい初お目見得の舞台。 「だんまり」とは暗闇の中さまざまな人物が無言で探り合い、音楽にあわせて見得や立廻りをする演出のこと。

三人吉三巴白浪

https://www.eigeki.com/series/S60198

放送日：5月21日(木)午後5:15～ 他 2024年／令和6年11月・歌舞伎座 お嬢吉三 役

土蜘

https://www.eigeki.com/series/S79197

放送日：5月7日(木)午後4:00～ 他 2013年／平成25年6月・歌舞伎座 石神実は小姓四郎吾 役

魚屋宗五郎

https://www.eigeki.com/series/S60080

放送日：5月18日(月)午後4:00～ 他 2011年／平成23年11月･新橋演舞場 酒屋丁稚 与吉 役

https://www.eigeki.com/series/S36747

★5月歌舞伎 予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=RnQBBGAqhs4

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら 衛星劇場カスタマーセンター： 0570-001-444 ※受付時間10:00～20:00(年中無休) IP電話のお客様は 03-6741-7535