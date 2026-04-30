4月26日にアーティストデビュー20周年を迎えた加藤和樹が、9月にミニアルバム「SMASH BOX」をリリースすることを発表し、同作からの先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」を5月1日（金）に配信リリースすることも決定した。 これらの情報は、4月29日に東京・恵比寿ガーデンホールにて開催されたファンクラブイベント「THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ～20th Anniversary・Laugh & Peace」にて発表されたもの。 先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」は、同公演で初披露され、まさに20周年イヤーの幕開けに相応しい、ファンキーで軽快なサウンドに乗せたライブチューンとして会場を熱気に包んだ。 あわせてYouTubeにてショートムービーも公開となった。 20周年イヤーにリリースするミニアルバム「SMASH BOX」には、加藤和樹が声優として関わってきた作品の音楽作家陣から楽曲提供を受けた楽曲のほか、秋のGIG TOURがさらに楽しみになる楽曲を収録予定。 さらに、すでに開催が発表されていた9月のGIGツアーについてもサプライズ発表が行われ、2011年から2013年に活動していた、伊達孝時とのユニット・JOKERとの対バン形式で開催されることが決定。 タイトルは「Kazuki Kato LIVE TOUR 2026 ～THE Drastics VS JOKER～」となり、加藤和樹率いるバンド、THE Drasticsと、盟友・伊達孝時とのユニットであるJOKERが真正面からぶつかり合う、20周年イヤーならではのスペシャルなツアーとなる。ソロアーティストとしての加藤和樹、そしてJOKERとして見せるもう一つの魅力を一度に体感できる注目公演となりそうだ。 なお、先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」リリース日となる5月1日（金）には、発売を記念したスペシャル企画も実施。 20時45分より加藤和樹オフィシャルYouTubeチャンネルにてライブ生配信を行い、21時30分からは29日に行われたライブのセットリストを中心としたAWAラウンジも開催される。 現在、舞台「BACK BEAT」で伝説のバンド・THE BEATLESのジョン・レノン役を務めている加藤和樹。さらに6月からは全国47都道府県ツアーもスタートする。 20周年イヤーを迎え、ますます精力的な活動を展開する加藤和樹の今後の続報にも注目だ。 ライブ写真：源 賀津己

■リリース情報

◯先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」 2026年5月1日（金）各音楽配信サービスにて配信！

https://kato-kazuki.lnk.to/Chu-La-Pa-Pan https://kato-kazuki.lnk.to/Chu-La-Pa-Pan_paps

※Pre-add / Pre-saveとは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。

◯「Chu La Pa Pan!!!」ショートムービー https://youtu.be/5yMtaGIWtOc

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=5yMtaGIWtOc

◯ミニアルバム「SMASH BOX」 9月リリース予定

■YouTubeライブ配信、AWAラウンジ

5月1日（金） ◯20:45～「Chu La Pa Pan!!!」リリース記念YouTubeライブ生配信 https://youtube.com/live/4lHUltM88HM ◯21:30～22:30 【本人登場】加藤和樹 特集on AWAラウンジ ▼AWAラウンジ 参加URL https://mf.awa.fm/open_katokazuki_0501_pr

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=live https://mf.awa.fm/open_katokazuki_0501_pr

■ライブスケジュール

◯「Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 ～Thank you for coming! 4～」 6月06日(土) 【千葉】 柏 PALOOZA 6月07日(日) 【茨城】 水戸 club SONIC mito 6月10日(水) 【埼玉】 さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3 6月12日(金) 【大阪】 梅田 Banana Hall 6月13日(土) 【兵庫】 神戸 Harbor Studio 6月14日(日) 【京都】 京都 MUSE 6月18日(木) 【青森】 青森 Quarter 6月20日(土) 【北海道】 札幌 SPiCE 6月21日(日) 【東京】 大手町三井ホール 6月23日(火) 【秋田】 秋田 club SWINDLE 6月24日(水) 【岩手】 盛岡 CLUB CHANGE WAVE 6月26日(金) 【山形】 山形 ミュージック昭和セッション 6月27日(土) 【宮城】 仙台 誰も知らない劇場 6月28日(日) 【福島】 郡山 HIPSHOT JAPAN 7月01日(水) 【徳島】 徳島 club GRINDHOUSE 7月02日(木) 【高知】 高知 X-pt. 7月04日(土) 【愛媛】 松山 キティホール 7月05日(日) 【香川】 高松 DIME 7月08日(水) 【長野】 長野 CLUB JUNK BOX 7月10日(金) 【富山】 富山 MAIRO 7月11日(土) 【石川】 金沢 GOLD CREEK 7月12日(日) 【福井】 福井 CHOP 7月15日(水) 【島根】 松江 AZTiC canova 7月16日(木) 【鳥取】 米子 AZTiC laughs 7月18日(土) 【岡山】 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM 7月19日(日) 【広島】 広島 Live space Reed 7月20日(月) 【山口】 周南 LIVE rise SHUNAN 7月29日(水) 【山梨】 甲府 CONVICTION 7月31日(金) 【新潟】 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 8月01日(土) 【群馬】 高崎 Club JAMMER 8月02日(日) 【栃木】 宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2 8月05日(水) 【神奈川】 新横浜 NEW SIDE BEACH 8月08日(土) 【滋賀】 滋賀 U-STONE 8月09日(日) 【和歌山】 和歌山 GATE 8月11日(火) 【奈良】 奈良 EVANS CASTLE HALL 8月12日(水) 【三重】 四日市 CLUB ROOTS 8月14日(金) 【岐阜】 岐阜 CLUB ROOTS 8月15日(土) 【愛知】 名古屋 JAMMIN’ 8月16日(日) 【静岡】 浜松 窓枠 8月19日(水) 【熊本】 熊本 B.9 V2 8月20日(木) 【鹿児島】 鹿児島 SR HALL 8月22日(土) 【宮崎】 宮崎 LAZARUS 8月23日(日) 【大分】 大分 DRUM Be-0 8月25日(火) 【佐賀】 佐賀 GEILS 8月26日(水) 【長崎】 長崎 DRUM Be-7 8月28日(金) 【福岡】 福岡 DRUM Be-1 8月29日(土) 【沖縄】 沖縄 Output ◯「Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026」 7 月 26 日( 日 ) 東京オペラシティ コンサートホール 16:00 開演（ 15:15 開場） 出演：加藤和樹 スペシャルゲスト：真彩希帆 ＜チケット＞ S 席 12,000 円 A 席 10,000 円 U-22 席 3,000 円 ※全席指定・税込 ※未就学児入場不可 ＜一般発売＞ 2026 年 4 月 25 日( 土 ) 10:00～ ◯「Kazuki Kato LIVE TOUR 2026 ～THE Drastics VS JOKER～」 9月21日（祝月） 【北海道】 札幌 PENNY LANE 24 9月23日（祝水） 【宮城】 仙台 Rensa 9月26日（土） 【広島】 広島 CLUB QUATTRO 9月27日（日） 【香川】 高松 festhalle 10月01日（木） 【愛知】 名古屋 DIAMOND HALL 10月03日（土） 【福岡】 福岡 DRUM LOGOS 10月05日（月） 【東京】 渋谷 O-EAST 10月08日（木） 【神奈川】 川崎 CLUB CITTA’ 10月09日（金） 【大阪】 大阪 GORILLA HALL OSAKA 10月11日（日） 【新潟】 新潟 LOTS ＜チケット＞ 自由席（入場整理番号付） 7,700円（税込） ※ドリンク代別途必要 着席指定席（2階） 7,700円（税込）※ドリンク代別途必要【広島・名古屋・福岡・渋谷・川崎・大阪】 ＜一般発売＞ 6月20日（土）10:00～ ◯「Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026 -Smash!!-」 10月16日（金） 【東京】 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 開場 17:30 開演：18:30 ＜チケット＞ 指定席 11,000円（税込） 着席指定席（2階）11,000円（税込） ＜一般発売＞ 6月20日（土）10:00～

■INFOMATION

○YouTube：https://www.youtube.com/@kazuki_kato_official ○X：https://x.com/kazuki_kato1007 ○Instagram：https://www.instagram.com/kazuki_kato_official/?hl=ja

https://www.katokazuki.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/kato-kazuki/