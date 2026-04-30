5月8日（金曜日）から西ケ原をメイン会場として、ミステリーウォーク2026「記憶の足あと」が開催される。 西ケ原は、北区アンバサダー（大使）＊1として活動した作家・内田康夫氏が手掛ける人気推理小説の主人公・浅見光彦が住む街とされている。参加者は、「ミステリー手帖」に記された謎解きストーリーや地図をたどりながら、街の中に隠されたヒントを探し歩き、北区にまつわる謎解きに挑戦する。探偵気分で謎解きを楽しみながら、内田氏の小説に登場する施設や商店、名所旧跡をめぐることができる。 今年で25回目の開催。開催は5月24日（日曜日）まで。

開催期間

5月8日（金曜日）～24日（日曜日）まで ※荒天等により開催期間が変更する場合あり

開催場所

西ケ原・豊島区駒込周辺の商店街（霜降銀座・豊島区染井銀座）や飛鳥山博物館、史跡・旧古河庭園の周辺

参加費

無料

内容

参加者はミステリー手帖を配布場所＊2で受け取り、手帖に記載してある「浅見光彦がさまざまな謎に遭遇するストーリー」に沿って、地図をたどりながら街の中にあるヒントを探し歩き、答えを導き出す。商店街で買い物を楽しみながらゆっくり歩いても、所要時間は2～3時間程度。 手帖の解答用紙に答えを記入して応募した正解者の中から抽選で、内田康夫氏の著書、実行委員会オリジナルの切手、ウォーキングシューズなどのプレゼントが当たる。

主催

名探偵★浅見光彦の住む街実行委員会

後援

北区

監修

一般財団法人内田康夫財団

参考

このイベントは、平成17年度の東京都主催「第1回東京都商店街グランプリ」のイベント事業部門で準グランプリを受賞している。

＊1 北区アンバサダー 北区の知名度や文化的イメージを高めることを目的として、北区にゆかりのある著名人にアンバサダー（大使）を委嘱し、さまざまな活動を通じて北区のPRをしていただく制度。現在、倍賞千恵子氏（女優・歌手）、弦哲也氏（作曲家）、水森かおり氏（歌手）の3名に委嘱している。なお、故内田康夫氏は平成8年10月から平成30年3月まで、活躍した。 ＊2 ミステリー手帖配布場所 霜降銀座・染井銀座商店街、北区飛鳥山博物館、滝野川図書館、田端文士村記念館、滝野川会館、北区防災センター、JR駒込駅、南北線王子駅、西ケ原駅、駒込駅、区政資料室（区役所第一庁舎1階）、シティブランディング戦略課（区役所第一庁舎3階1番） ※手帖配布は実施期間中のみ

お問い合わせ

名探偵★浅見光彦の住む街実行委員会事務局 （パリーシューズ・中村） 電話番号：03-3917-0321