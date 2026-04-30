医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、絵本『こきゅう』を本日2026年4月30日（木）に発売いたしました。

読んで楽しい科学の絵本ができました！

**『こきゅう』** は「こきゅうってなに？」「どうして いき をしているの？」 そんな子どもたちの素朴な疑問に、楽しく・わかりやすく・安心して読める形で答える一冊です！

「呼吸をすること＝生きていること」

この絵本の構想は、今から約10年前、絵本作家：きたがわめぐみさんが「呼吸をテーマにした絵本をつくりたい」と思ったことから始まりました。 幼少期に小児喘息を患った経験から「呼吸をすること＝生きていること」という想いを、自然と大切にするようになった、きたがわさん。きたがわさんにとって「呼吸」は、特別な意味を持つテーマです。 本作では呼吸について、かわいいキャラクターとストーリーで自然に理解できる内容になっています。 「むずかしい説明」ではなく **「読んでいて楽しい科学！」** それが、この絵本のめざす姿です。

作：きたがわめぐみ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=IPnuHUWUQX4

**絵本作家・イラストレーター** 専門学校を卒業後、幼稚園教諭として就職するが、骨折のため退職。 入院中「めぐみせんせい、がんばってね！」と、子ども達にもらった絵が嬉しくて、自分でも絵を描いてみる。 もっともっと嬉しくなり絵を描きはじめる。 **【主な絵本作品】** 「おトイレさん」シリーズ（教育画劇） 「おもちちゃん」（アリス館） 「バスまってる」（えほんの杜） 「おわにさま」（小学館）

生きていると、気持ち的に呼吸がしにくくなるようなことも、体を動かしにくかったりすることもあると思いますが、「今鼻から吸った息が、体を動かしてくれているんだなあ」と思うと、空気中にたくさんの味方がいるような気持になって勇気が出ますし、「吐いた後には自然に入ってくるから大丈夫」と思うとより深く息を吐けるような気がします。 そういう、ほんの少しのお守りみたいなものを、子どもたちに手渡せたらいいなという気持ちで絵本を作りました。

監修：大村和也

**日本呼吸療法医学会 呼吸療法専門医** **日本集中治療医学会認定集中治療科専門医** ICU診療をはじめ急性期医療全般から災害医療まで幅広く活動中。執筆活動や講演も多数。 著書に『医師１年目からの酸素療法と呼吸管理この１冊でしっかりわかる！』（羊土社） 看護専門情報誌『特定行為看護』（ヴェクソンインターナショナル株式会社）の医学監修を務める。

僕は、医師として働きながら2人の娘を持つ父親でもあります。よく言われることでありますが、子どもの好奇心はやはりすごいなぁって日々思います。いつも「なんで？なんで？」と聞いてきて、時に困らされてしまうこともあります。子どもたちが、自分の体について興味を持って、「なんでこきゅうってするの？」と聞いてきたときに、多くのパパママは困ってしまうでしょう。 今回、正しい知識をわかりやすく伝える、パパママの味方になる絵本が出来上がります。是非、この本をお子さんと一緒に開いて、こきゅうについて考える時間を作ってください。

絵本概要

**『こきゅう』** 作：きたがわめぐみ 監修：大村和也 発行：2026年4月30日 定価：1,980円（本体1,800円＋税） ISBN：978-4-910689-19-7 判型：B5判 発行所：ヴェクソンインターナショナル株式会社

ご購入は専用のECサイトから！

https://www.vexonbooks.jp/products/detail/35

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社** 代表者：代表取締役 兼久 隆史 所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階 事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業 連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409 E-mail：info@vexon-intnl.com

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