昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) 光葉博物館は、常設展「光葉博物館の歩み」を５月１日より二期構成で開催します。本展では、光葉博物館の設立から現在に至る32年の沿革を年表・図面・パネル等を用いて紹介するとともに、当館収蔵品の軸となるコレクションから、有職装束や民具などの教育資料をはじめ、世界の仮面や日本の郷土玩具、美術資料の数々を展示します。

■ 常設展「光葉博物館の歩み」開催概要

【１期】「32年の歴史とコレクションあれこれ」

会 期

2026年5月1日（金）～ 6月21日（日） 10:00～17:00 開館時の写真など、アーカイブズを通じて当館の歴史と歩みを辿ります。開館当時からのコレクションを中心に、収蔵資料約25点も公開します。

【２期】「The New Collection!!」

会 期

2026年7月1日（水）～ 8月5日（水）、22日（土）、23日（日) 10:00～17:00 博物館の沿革等のコーナーはそのままに、収蔵コレクションを入れ替えて展示します。近年、当館に寄贈された新たな収蔵資料を初公開します。

※休館日

土曜日・日曜日、祝日

※特別開館

5月16日(土)･17日(日)、6月13日(土)･20日(土)･21日(日)、7月19日(日)

※9:30開館

6月21日(日)、7月19日(日)、8月22日(土)･23日(日)

入 館 料

無料

会 場

昭和女子大学７号館１階 光葉博物館 (〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1ｰ7ｰ57）

■ 主な展示作品

● 開館記念展パンフレット 平成６年(1994年)【通期展示】 ● 桐紋秋草蒔絵湯桶（センチュリー文化財団寄贈コレクション）桃山時代【１期展示】 ● 鯛乗り恵比寿（片田家コレクション）昭和時代【２期展示】

問い合わせ先

昭和女子大学光葉博物館 TEL : 03-3411-5099 HP : https://museum.swu.ac.jp/

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/