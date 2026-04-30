CS放送「衛星劇場」では、美空ひばりが出演した「ひるのプレゼント 初春 歌い初め，ひばり節！」を、5月13日(水)午後8時よりCS初放送します。 NHK総合で1970年から21年間放送されたお昼のバラエティー番組「ひるのプレゼント」。その中から、美空ひばりをゲストに迎え、1981年1月5日から1月9日まで放送された全5回を放送します。美空ひばりは「東京キッド」 「お祭りマンボ」 など、5日間で39曲を熱唱。家族との思い出や正月の過ごし方などの楽しいトークにも注目です。 さらに美空ひばりが出演した映画「姉妹」「ひばりの子守唄」も放送しますので、あわせてお楽しみください！

ひるのプレゼント 初春 歌い初め，ひばり節！

★CS衛星劇場にて、5月13日(水)放送スタート！ 毎週(水)午後8:00～ ※#4、#5は午後8:30～ 1981年/全5回 [出演]美空ひばり [司会]生方恵一 NHK総合で1970年4月から1991年3月まで21年間放送された、歌あり笑いあり、各地からの生中継ありのお昼のバラエティー番組。 美空ひばりをゲストに迎え、1981年1月5日から1月9日まで5日連続で放送された番組。美空ひばりは5日間で39曲を熱唱した。

美空ひばり出演番組

姉妹

★CS衛星劇場にて、5月5日(火)午前8:30～他 放送！ 1953年 [監督]岩間鶴夫 [脚本]橋田壽賀子 [出演]美空ひばり、津島恵子、淡路恵子、笠智衆、沢村貞子、若原雅夫 他

ひばりの子守唄

★CS衛星劇場にて、5月12日(火)午前8:30～放送！ 1951年 [監督]島耕二 [原作]エーリッヒ・ケストナー [脚本]渡邊一郎 [出演]美空ひばり、山村聰、水戸光子、荒川さつき、杉狂児

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