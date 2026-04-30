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グラニフのお店から、一緒に旅に出よう！国内26店舗のご当地「ビューティフルシャドージャーニー」チャームが登場
店頭にて好評展示中の“ここでしか出会えない”各店限定カラーのBIGぬいぐるみが、小さなチャームに！旅や日々の暮らしを楽しく彩る、カラフル＆プレイフルな限定コレクション。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年4月30日(木)より、国内26店舗の店頭に展示している「ビューティフルシャドージャーニー」BIGぬいぐるみのチャームを、各店限定商品として順次販売開始いたします。
2025年7月オープンの旗艦店「グラニフ福岡天神」での「MENTAI ORANGE」を皮切りに、各都市やエリアの名所・名産品などをイメージしたご当地限定カラーで店頭に登場している「ビューティフルシャドージャーニー」。“ここでしか出会えない”約100cmのビューティフルシャドーに会うため、遠方からご来店されるファンも多い人気企画が、“一緒にお出かけ”が叶うフェイクレザーのチャームになりました。
偶然出会った色、旅の思い出の色、ご自身の暮らすまちの色。どこにでも行けるし、何色にでもなれるビューティフルシャドーらしい世界が広がる、全26店舗の限定コレクションです。
旗艦店以外でも各地で展開している“ここにしかないグラニフ”を、ぜひ「ビューティフルシャドージャーニー」でお楽しみください。
・ビューティフルシャドージャーニー 店舗限定チャーム 3,900円（税込）
店舗限定商品、全26種類
サイズ：約12cm（ボディ部分）
※各店舗1種類の取扱で、4月30日より順次販売開始となります
※公式オンラインストアでの販売はございません
展開店舗・カラー
ニューポートひたちなか（茨城県） NEMOPHILA BLUE
イオンモール太田（群馬県） DEEP NIGHT BLUE
コクーンシティ（埼玉県） MODERN GRAY
エミテラス所沢（埼玉県） FOREST GREEN
イオンモール幕張新都心（千葉県） MARINE BLUE
グラニフ東京（東京都） TOKYO POP PINK
グラニフ吉祥寺（東京都） FOREST GREEN LIGHT
MARK IS みなとみらい（神奈川県） CRYSTAL BLUE
ららぽーと横浜（神奈川県） GARDEN GREEN BLUE
ジ アウトレット湘南平塚（神奈川県） SURF BLUE
イオンモール新潟亀田インター（新潟県） GOLDEN GRAIN
イオンモール須坂（長野県） APPLE RED
イオンモール各務原インター（岐阜県） SAKURA PINK
イオンモール浜松市野（静岡県） MIKAN ORANGE
アウトレット御殿場（静岡県） AZURE BLUE
イオンモール東浦（愛知県） CERAMIC WHITE
イオンモール草津（滋賀県） LAKE BLUE
天王寺ミオ（大阪府） TERRACOTTA BEIGE
リンクス梅田（大阪府） URBAN GRAPHITE
グラニフ心斎橋（大阪府） CITY PURPLE
ららぽーとEXPOCITY（大阪府） FUTURE SILVER
神戸ハーバーランドumie（兵庫県） PORT BLUE
イオンモール倉敷（岡山県） CRAFT INDIGO
イオンモール広島府中（広島県） SPORT RED
ジ アウトレット北九州（福岡県） INDUSTRIAL GRAY
グラニフ福岡天神（福岡県） MENTAI ORANGE
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年4月30日(木)より、国内26店舗の店頭に展示している「ビューティフルシャドージャーニー」BIGぬいぐるみのチャームを、各店限定商品として順次販売開始いたします。
偶然出会った色、旅の思い出の色、ご自身の暮らすまちの色。どこにでも行けるし、何色にでもなれるビューティフルシャドーらしい世界が広がる、全26店舗の限定コレクションです。
旗艦店以外でも各地で展開している“ここにしかないグラニフ”を、ぜひ「ビューティフルシャドージャーニー」でお楽しみください。
・ビューティフルシャドージャーニー 店舗限定チャーム 3,900円（税込）
店舗限定商品、全26種類
サイズ：約12cm（ボディ部分）
※各店舗1種類の取扱で、4月30日より順次販売開始となります
※公式オンラインストアでの販売はございません
展開店舗・カラー
ニューポートひたちなか（茨城県） NEMOPHILA BLUE
イオンモール太田（群馬県） DEEP NIGHT BLUE
コクーンシティ（埼玉県） MODERN GRAY
エミテラス所沢（埼玉県） FOREST GREEN
イオンモール幕張新都心（千葉県） MARINE BLUE
グラニフ東京（東京都） TOKYO POP PINK
グラニフ吉祥寺（東京都） FOREST GREEN LIGHT
MARK IS みなとみらい（神奈川県） CRYSTAL BLUE
ららぽーと横浜（神奈川県） GARDEN GREEN BLUE
ジ アウトレット湘南平塚（神奈川県） SURF BLUE
イオンモール新潟亀田インター（新潟県） GOLDEN GRAIN
イオンモール須坂（長野県） APPLE RED
イオンモール各務原インター（岐阜県） SAKURA PINK
イオンモール浜松市野（静岡県） MIKAN ORANGE
アウトレット御殿場（静岡県） AZURE BLUE
イオンモール東浦（愛知県） CERAMIC WHITE
イオンモール草津（滋賀県） LAKE BLUE
天王寺ミオ（大阪府） TERRACOTTA BEIGE
リンクス梅田（大阪府） URBAN GRAPHITE
グラニフ心斎橋（大阪府） CITY PURPLE
ららぽーとEXPOCITY（大阪府） FUTURE SILVER
神戸ハーバーランドumie（兵庫県） PORT BLUE
イオンモール倉敷（岡山県） CRAFT INDIGO
イオンモール広島府中（広島県） SPORT RED
ジ アウトレット北九州（福岡県） INDUSTRIAL GRAY
グラニフ福岡天神（福岡県） MENTAI ORANGE
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/