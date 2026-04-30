グラニフのお店から、一緒に旅に出よう！国内26店舗のご当地「ビューティフルシャドージャーニー」チャームが登場

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店頭にて好評展示中の“ここでしか出会えない”各店限定カラーのBIGぬいぐるみが、小さなチャームに！旅や日々の暮らしを楽しく彩る、カラフル＆プレイフルな限定コレクション。







　株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年4月30日(木)より、国内26店舗の店頭に展示している「ビューティフルシャドージャーニー」BIGぬいぐるみのチャームを、各店限定商品として順次販売開始いたします。

　2025年7月オープンの旗艦店「グラニフ福岡天神」での「MENTAI ORANGE」を皮切りに、各都市やエリアの名所・名産品などをイメージしたご当地限定カラーで店頭に登場している「ビューティフルシャドージャーニー」。“ここでしか出会えない”約100cmのビューティフルシャドーに会うため、遠方からご来店されるファンも多い人気企画が、“一緒にお出かけ”が叶うフェイクレザーのチャームになりました。

　偶然出会った色、旅の思い出の色、ご自身の暮らすまちの色。どこにでも行けるし、何色にでもなれるビューティフルシャドーらしい世界が広がる、全26店舗の限定コレクションです。

　旗艦店以外でも各地で展開している“ここにしかないグラニフ”を、ぜひ「ビューティフルシャドージャーニー」でお楽しみください。

・ビューティフルシャドージャーニー　店舗限定チャーム　3,900円（税込）

店舗限定商品、全26種類

サイズ：約12cm（ボディ部分）

※各店舗1種類の取扱で、4月30日より順次販売開始となります

※公式オンラインストアでの販売はございません

展開店舗・カラー









ニューポートひたちなか（茨城県）　NEMOPHILA BLUE

イオンモール太田（群馬県）　DEEP NIGHT BLUE

コクーンシティ（埼玉県）　MODERN GRAY

エミテラス所沢（埼玉県）　FOREST GREEN

イオンモール幕張新都心（千葉県）　MARINE BLUE

グラニフ東京（東京都）　TOKYO POP PINK

グラニフ吉祥寺（東京都）　FOREST GREEN LIGHT

MARK IS みなとみらい（神奈川県）　CRYSTAL BLUE

ららぽーと横浜（神奈川県）　GARDEN GREEN BLUE

ジ アウトレット湘南平塚（神奈川県）　SURF BLUE

イオンモール新潟亀田インター（新潟県）　GOLDEN GRAIN

イオンモール須坂（長野県）　APPLE RED

イオンモール各務原インター（岐阜県）　SAKURA PINK

イオンモール浜松市野（静岡県）　MIKAN ORANGE

アウトレット御殿場（静岡県）　AZURE BLUE

イオンモール東浦（愛知県）　CERAMIC WHITE

イオンモール草津（滋賀県）　LAKE BLUE

天王寺ミオ（大阪府）　TERRACOTTA BEIGE

リンクス梅田（大阪府）　URBAN GRAPHITE

グラニフ心斎橋（大阪府）　CITY PURPLE

ららぽーとEXPOCITY（大阪府）　FUTURE SILVER

神戸ハーバーランドumie（兵庫県）　PORT BLUE

イオンモール倉敷（岡山県）　CRAFT INDIGO

イオンモール広島府中（広島県）　SPORT RED

ジ アウトレット北九州（福岡県）　INDUSTRIAL GRAY

グラニフ福岡天神（福岡県）　MENTAI ORANGE







会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：72店舗（国内71、海外1）※2026年4月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

■グラニフオリジナルキャラクター　公式Xアカウント

ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g

イカク：https://x.com/ikaku_g

ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g

ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g

ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g

ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g

本件に関するお問合わせ先

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

株式会社グラニフ　PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

関連リンク

グラニフ公式オンラインストア

https://www.graniph.com/