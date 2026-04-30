日本獣医生命科学大学付属動物医療センターで多摩動物公園のレッサーパンダを検査・治療 ― 希少動物の保全、研究及び教育に関する協定に基づき

日本獣医生命科学大学付属動物医療センターで多摩動物公園のレッサーパンダを検査・治療 ― 希少動物の保全、研究及び教育に関する協定に基づき