島の恵みで、夏を味わう。 ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 『淡路黄金鱧のすき鍋コース』6月～8月限定で提供

島の恵みで、夏を味わう。 ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 『淡路黄金鱧のすき鍋コース』6月～8月限定で提供