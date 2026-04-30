［イベント］管理栄養士と学ぶ、はじめての離乳食｜大阪府泉大津市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年5月16日（土）、大阪府泉大津市のシーパスパークにて「企業主導型両親学級」を開催いたします。今回の特別テーマは「管理栄養士と学ぶ離乳食講座（初期）」。産前産後の実技ワークと専門家による栄養・離乳食レクチャーの2部構成で、参加費は無料です。
「妊娠中の過ごし方は？」「離乳食、何から始めたらいい？」「赤ちゃんとの暮らし、どう変わる？」--初めての経験には疑問や不安がつきものです。本講座は、産前産後のパパとママが安心して育児をスタートできるよう、専門家から直接学べる体験型の場です。2024年の出生数が過去最少を更新するなか、同法人は大阪エリアでも「企業・専門家・地域が共創する子育て支援モデル」として、2026年度は年間8回の開催を予定しています。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町1-55）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
定員：20組
参加費：無料
申込方法：専用お申し込みフォームから https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage1】
前半：妊娠中・産後の養生法と赤ちゃんの抱き方・遊び（実技）
前半は、当法人理事・越路綾子が担当します。産前産後の養生法や、赤ちゃんがリラックスする抱き方・遊び方を実技を通して体感いただけます。骨盤を意識した身体の整え方を丁寧にお伝えし、産後の心身回復をサポートします。育児グッズの選び方や抱っこ・おんぶのコツなど、気になることはお気軽にご質問ください。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 / 関西エリアマネージャー
骨盤調整・ベビー・マタニティヨガトレーナー / 抱っこマイスター
関西エリアマネージャーとして、多くの産前産後ケアに従事。身体の整え方や、赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識をわかりやすく伝授します。ベビーヨガに出会い子育ての傍ら講師に。現在は指導者育成も行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage2】
後半：管理栄養士による離乳食講座（初期）
後半は、管理栄養士の辻井侑里子先生が登壇します。妊産婦さんと赤ちゃんの身体を守る「家族ごはん」と、免疫力を高めるために必要な「かんたん栄養学」についてわかりやすくお伝えします。当日は、手作りおかゆと野菜スープの試食もご用意。離乳食作りのハードルを下げる簡単なコツも学べます。「何から始めたらいいの？」「アレルギーが心配…」「手づかみ食べっていつから？」など、気になることへの質疑応答もたっぷり設けております。
講師：辻井 侑里子
管理栄養士
妊産婦さんと赤ちゃんの身体を守るための家族のごはん。免疫力を高めるために必要なたんぱく栄養学をわかりやすくお伝えします。「ママが笑顔でいられること」を大切に、無理なく続けられる食の工夫を専門的な視点からサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage3】
前回参加者の声
・休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。（産前・ママ）
・普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。（産前・ママ）
「妊娠中の過ごし方は？」「離乳食、何から始めたらいい？」「赤ちゃんとの暮らし、どう変わる？」--初めての経験には疑問や不安がつきものです。本講座は、産前産後のパパとママが安心して育児をスタートできるよう、専門家から直接学べる体験型の場です。2024年の出生数が過去最少を更新するなか、同法人は大阪エリアでも「企業・専門家・地域が共創する子育て支援モデル」として、2026年度は年間8回の開催を予定しています。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町1-55）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
定員：20組
参加費：無料
申込方法：専用お申し込みフォームから https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage1】
前半：妊娠中・産後の養生法と赤ちゃんの抱き方・遊び（実技）
前半は、当法人理事・越路綾子が担当します。産前産後の養生法や、赤ちゃんがリラックスする抱き方・遊び方を実技を通して体感いただけます。骨盤を意識した身体の整え方を丁寧にお伝えし、産後の心身回復をサポートします。育児グッズの選び方や抱っこ・おんぶのコツなど、気になることはお気軽にご質問ください。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 / 関西エリアマネージャー
骨盤調整・ベビー・マタニティヨガトレーナー / 抱っこマイスター
関西エリアマネージャーとして、多くの産前産後ケアに従事。身体の整え方や、赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識をわかりやすく伝授します。ベビーヨガに出会い子育ての傍ら講師に。現在は指導者育成も行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage2】
後半：管理栄養士による離乳食講座（初期）
後半は、管理栄養士の辻井侑里子先生が登壇します。妊産婦さんと赤ちゃんの身体を守る「家族ごはん」と、免疫力を高めるために必要な「かんたん栄養学」についてわかりやすくお伝えします。当日は、手作りおかゆと野菜スープの試食もご用意。離乳食作りのハードルを下げる簡単なコツも学べます。「何から始めたらいいの？」「アレルギーが心配…」「手づかみ食べっていつから？」など、気になることへの質疑応答もたっぷり設けております。
講師：辻井 侑里子
管理栄養士
妊産婦さんと赤ちゃんの身体を守るための家族のごはん。免疫力を高めるために必要なたんぱく栄養学をわかりやすくお伝えします。「ママが笑顔でいられること」を大切に、無理なく続けられる食の工夫を専門的な視点からサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347992/images/bodyimage3】
前回参加者の声
・休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。（産前・ママ）
・普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。（産前・ママ）