自立型非常用照明の世界市場2026年、グローバル市場規模（太陽光電源型、電池電源型）・分析レポートを発表
2026年4月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自立型非常用照明の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自立型非常用照明のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、自立型非常用照明市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は3434百万ドルと評価され、2031年には4870百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.2%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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自立型非常用照明は、停電や災害時に独立して動作する照明装置であり、建物内の安全確保や避難誘導において重要な役割を果たします。
通常は内蔵電源を利用して作動し、緊急時にも安定した照明を提供することで人命保護に寄与します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では太陽光電源型、電池電源型などに分かれており、用途別では住宅用、商業用、産業用に分類されています。
安全対策や法規制の強化により、各分野での導入需要が増加しています。
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主要企業としては、Philips、Schneider、MPN、Acuity Brands、Ventilux、Eaton、ZFE、Hubbell、ABB、Muleなどが挙げられます。
さらにLINERGY、Legrand、Clevertronics、Emerson、STAHL、Notlicht、Olympia electronics、Zhongshan AKT、RZBなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により市場拡大が期待されています。
一方で欧州や北米では安全基準の強化が需要を支えています。
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市場成長の要因としては、防災意識の高まり、建築安全規制の強化、インフラ整備の進展が挙げられます。一方で、導入コストやメンテナンス負担が課題となっています。
また、省エネルギー技術や長寿命化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（太陽光電源、バッテリー電源、その他）
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自立型非常用照明の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自立型非常用照明のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、自立型非常用照明市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は3434百万ドルと評価され、2031年には4870百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.2%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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自立型非常用照明は、停電や災害時に独立して動作する照明装置であり、建物内の安全確保や避難誘導において重要な役割を果たします。
通常は内蔵電源を利用して作動し、緊急時にも安定した照明を提供することで人命保護に寄与します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では太陽光電源型、電池電源型などに分かれており、用途別では住宅用、商業用、産業用に分類されています。
安全対策や法規制の強化により、各分野での導入需要が増加しています。
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主要企業としては、Philips、Schneider、MPN、Acuity Brands、Ventilux、Eaton、ZFE、Hubbell、ABB、Muleなどが挙げられます。
さらにLINERGY、Legrand、Clevertronics、Emerson、STAHL、Notlicht、Olympia electronics、Zhongshan AKT、RZBなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により市場拡大が期待されています。
一方で欧州や北米では安全基準の強化が需要を支えています。
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市場成長の要因としては、防災意識の高まり、建築安全規制の強化、インフラ整備の進展が挙げられます。一方で、導入コストやメンテナンス負担が課題となっています。
また、省エネルギー技術や長寿命化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（太陽光電源、バッテリー電源、その他）