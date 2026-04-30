GEEKOM、AMD RyzenTM 7 8745HS搭載ミニPC「A8」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、AMD RyzenTM 7 8745HS搭載、2つのHDMIとUSB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応した高性能ミニPC GEEKOM A8を2026年4月下旬以降、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆GEEKOM A8
GEEKOM A8 は、AMD RyzenTM 7 8745HSを搭載した高性能ミニPCです。最大で8コア16スレッド、最大4.9 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348199/images/bodyimage1】
◆GEEKOM A8 製品特徴
・4画面同時出力
2つのHDMIとUSB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応します。最大で8K@30 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・VESAマウント付属
金属製のVESA規格対応マウントが付属し、対応するモニターの背面などへ取り付け、更に省スペース化することが可能です。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、USB4や2.5G LANポートなどの高速端子も搭載し高い拡張性を確保しています。SDカードスロットにより、データのバックアップや写真データの管理も便利に行うことができます。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GEEKOM A8 R7-8745HS(16GB/1TB)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/geekom-a8/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GEEKOM-A8.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆GEEKOM A8
GEEKOM A8 は、AMD RyzenTM 7 8745HSを搭載した高性能ミニPCです。最大で8コア16スレッド、最大4.9 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
◆GEEKOM A8 製品特徴
・4画面同時出力
2つのHDMIとUSB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応します。最大で8K@30 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・VESAマウント付属
金属製のVESA規格対応マウントが付属し、対応するモニターの背面などへ取り付け、更に省スペース化することが可能です。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、USB4や2.5G LANポートなどの高速端子も搭載し高い拡張性を確保しています。SDカードスロットにより、データのバックアップや写真データの管理も便利に行うことができます。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GEEKOM A8 R7-8745HS(16GB/1TB)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/geekom-a8/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GEEKOM-A8.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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